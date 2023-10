SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi levou, pela oitava vez, a Bola de Ouro. A cerimônia da tradicional premiação da revista France Football, que aponta o melhor jogador do mundo, cumpriu a expectativa e coroou novamente o craque argentino.

O atleta de 36 anos já havia sido laureado em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. São três troféus a mais do que os recebidos pelo português Cristiano Ronaldo, aclamado cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Não foi o desempenho de Messi no Paris Saint-Germain que o credenciou à Bola de Ouro, referente à temporada 2022/23. Ele até ganhou o Campeonato Francês, algo quase protocolar, mas teve participação relativamente discreta antes de se despedir e se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O craque, porém, fez muito com a camisa da Argentina. Em dezembro, no Qatar, enfim alcançou a glória maior na Copa do Mundo. Marcou sete gols, dois deles na decisão contra a França, e levantou o troféu que tanto buscou ao longo da carreira.

Uma carreira que lhe rendeu, já nos Estados Unidos, o recorde de conquistas no futebol em nível profissional. Ele chegou à América do Norte levando o Inter Miami ao primeiro título de sua história e alcançou seu 42º.

A antes inexpressiva equipe da Flórida se tornou conhecida. E o uniforme rosa com o número 10 virou uma febre mundial, com uma demanda de que a fabricante Adidas, patrocinadora também do craque, não consegue dar conta.

O brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, ficou em sexto na eleição de melhor jogador pela France Football. O astro da seleção brasileira recebeu o Prêmio Sócrates, voltado a ações sociais promovidas por jogadores de futebol.

O Bola de Ouro elegeu ainda o goleiro Emiliano Martínez como o melhor da posição na temporada. O brasileiro Ederson, do Manchester City, também concorria ao prêmio.

Entre as mulheres, a eleita melhor jogadora da temporada pela premiação da France Football foi a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. Ela havia sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo de 2022 da Austrália e da Nova Zelândia na campanha vitoriosa da seleção da Espanha.

MESSI TAMBÉM CONCORRE A MELHOR DO MUNDO PELO THE BEST, DA FIFA

Messi também está presente na lista dos indicados para o prêmio The Best, da Fifa (Federação Internacional de Futebol). O argentino é o maior vencedor, com sete conquistas.

O prêmio Fifa The Best tem como maior diferença em relação ao Bola de Ouro o método de votação. O prêmio da Fifa inclui jornalistas, ex-jogadores, capitães e técnicos das seleções e o público geral. No caso da Bola de Ouro, a eleição se dá por meio de um grupo de jornalistas especializados.

Durante quase 20 anos, a entidade máxima do futebol tentou concorrer com o prestígio da premiação da tradicional revista francesa, que elege o melhor do mundo desde 1956.

Em 2009, as duas honrarias se unificaram para lançar a premiação Bola de Ouro da Fifa, vencida em sua primeira edição também por Messi, em 2010.

A parceria durou seis temporadas e foi monopolizada pelo astro argentino, quatro vezes vencedor (2010, 2011, 2012 e 2015) e pelo português Cristiano Ronaldo, duas vezes ganhador (2013 e 2014).

VEJA TODOS OS VENCEDORES DA BOLA DE OURO

1956 Stanley Matthews (ING)

1957 Alfredo Di Stéfano (ESP-ARG)

1958 Raymond Kopa (FRA)

1959 Alfredo Di Stéfano (ESP-ARG)

1960 Luis Suárez (ESP)

1961 Omar Sivori (ITA)

1962 Josef Masopust (TCH)

1963 Lev Yashin (URS)

1964 Denis Law (SLD)

1965 Eusébio (POR)

1966 Bobby Charlton (ING)

1967 Flórián Albert (HUN)

1968 George Best (IRL)

1969 Gianni Rivera (ITA)

1970 Gerd Müller (ALE)

1971 Johan Cruijff (HOL)

1972 Franz Beckenbauer (ALE)

1973 Johan Cruijff (HOL)

1974 Johan Cruijff (HOL)

1975 Oleg Blokhin (URS)

1976 Franz Beckenbauer (ALE)

1977 Allan Simonsen (DIN)

1978 Kevin Keegan (ING)

1979 Kevin Keegan (ING)

1980 Karl-Heinz Rummenigge (ALE)

1981 Karl-Heinz Rummenigge (ALE)

1982 Paolo Rossi (ITA)

1983 Michel Platini (FRA)

1984 Michel Platini (FRA)

1985 Michel Platini (FRA)

1986 Igor Belanov (URS)

1987 Ruud Gullit (HOL)

1988 Marco van Basten (HOL)

1989 Marco van Basten (HOL)

1990 Lothar Matthäus (ALE)

1991 Jean-Pierre Papin (FRA)

1992 Marco van Basten (HOL)

1993 Roberto Baggio (ITA)

1994 Hristo Stoichkov (BUL)

1995 George Weah (LBR)

1996 Matthias Sammer (ALE)

1997 Ronaldo (BRA)

1998 Zinédine Zidane (FRA)

1999 Rivaldo (BRA)

2000 Luís Figo (POR)

2001 Michael Owen (ING)

2002 Ronaldo (BRA)

2003 Pavel Nedv?d (TCH)

2004 Andriy Shevchenko (UCR)

2005 Ronaldinho (BRA)

2006 Fabio Cannavaro (ITA)

2007 Kaká (BRA)

2008 Cristiano Ronaldo (POR)

2009 Lionel Messi (ARG)

2010 Lionel Messi (ARG)*

2011 Lionel Messi (ARG)*

2012 Lionel Messi (ARG)*

2013 Cristiano Ronaldo (POR)*

2014 Cristiano Ronaldo (POR)*

2015 Lionel Messi (ARG)*

2016 Cristiano Ronaldo (POR)

2017 Cristiano Ronaldo (POR)

2018 Luka Modri? (CRO)

2019 Lionel Messi (ARG)

2020 Prêmio não foi entregue em função da pandemia de Covid-19

2021 Lionel Messi (ARG)

2022 Karim Benzema (FRA)

2023 Lionel Messi (ARG)

*Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria com a Fifa