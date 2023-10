SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, se encontrou com as estrelas presentes na cerimônia da Bola de Ouro de 2023. O influenciador foi tietado por Eden Hazard, provocou o goleiro Emiliano Martínez e até conversou em português com o tenista Novak Djokovic.

O Luva de Pedreiro publicou um vídeo descontraído com os atletas, na premiação que aconteceu nesta segunda-feira (30), na França.

Em uma das cenas, Eden Hazard solicita uma foto de Luva com os seus filhos. "Amigo, por favor", diz o belga, fazendo um sinal de foto com as mãos.

Depois, o influenciador cumprimenta o goleiro da Argentina, Dibu Martínez, e diz, rindo, que "os brasileiros são melhores que vocês" ?visto a rivalidade entre brasileiros e argentinos.

Outras cenas mostram o jovem de 21 anos falando com Djokovic ?que arranhou um português?, Bellingham e Haaland, além de replicar a comemoração de Cristiano Ronaldo com o youtuber Speed.