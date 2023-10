SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação Inglesa de Hóquei no Gelo (EIHA) anunciou medidas após a morte do jogador Adam Johnson no último domingo (29).

A EIHA anunciou a obrigatoriedade do uso de protetor de pescoço a partir de 2024. A Associação ainda faz "forte recomendação" para que o equipamento seja utilizado em todas as atividades no período até 31 de dezembro deste ano.

A obrigatoriedade não tem efeito imediato devido a possíveis problemas de fornecimento do equipamento.

Johnson não utilizava o item de proteção quando o acidente fatal aconteceu.

A Associação promete realizar uma revisão completa dos equipamentos de segurança nos próximos 12 meses. A longo prazo, a EIHA afirma que exigirá proatividade de todos os clubes em relação à proteção de seus atletas.

É inaceitável que um atleta perca a sua vida enquanto pratica o esporte. Nossa responsabilidade é de não apenas evitar a reincidência de um acidente tão devastador, mas também de resolver preventivamente outros possíveis incidentes no futuro nota da EIHA

A MORTE DE ADAM JOHNSON

O norte-americano de 29 anos morreu há dois dias. Johnson era jogador do Nottingham Panthers, e estava atuando em partida da principal liga britânica de hóquei no gelo quando aconteceu o acidente fatal.

Johnson caiu em lance aos 35 minutos de jogo, e a lâmina do patins de um adversário atingiu sua garganta.

O atleta foi atendido por socorristas na arena, que foi evacuada. Johnson não resistiu ao ferimento mesmo após ser levado ao hospital Sheffield's Northern General.

Johnson teve passagem pela NHL, a principal liga de hóquei de Estados Unidos e Canadá. O norte-americano seguiu carreira na Europa, passando por Suécia, Alemanha e Inglaterra.