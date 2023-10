SANTIAGO, CHILE, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dono de 15 medalhas em Jogos Pan-Americanos, Hugo Hoyama destacou o sucesso do mesa-tenista e xará Hugo Calderano. Segundo o veterano, o sucesso do brasileiro que representa o Brasil no Pan de Santiago vai além do dom para o esporte.

"O Calderano mostra que nesta terça-feira (31) é possível bater de frente com os chineses, porque ele acredita muito que é o principal e treina muito para isso: tem técnico, preparador físico, preparador mental. Além do talento natural que o Caderano tem, essa equipe faz a diferença para fazer os jogos duros contra os chineses", comentou Hugo em entrevista ao UOL.

Hoyama conquistou sua primeira medalha de Pan em 1987, nos Jogos de Indianápolis (EUA). O bom desempenho deu um impulso para as edições seguintes e foi assim que ele chegou ao número estrondoso de premiações.

"Eu estava com 18 anos e a medalha era meu primeiro grande objetivo. Fui muito bem preparado para isso, apesar de jovem. Sabia que tinha que estar lá para ajudar a equipe a lutar pelo ouro e deu certo. Esse resultado foi importante para me motivar a querer mais em outros Pans. Eu tenho 15 medalhas no total, sendo 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze", relembrou Hugo, que vê um futuro promissor na seleção brasileira.

"Eu vejo uma boa geração vindo. Tem vários atletas jovens conseguindo bons resultados, tanto no masculino quanto no feminino. O Brasil tem muitos atletas talentosos, acho que basta um melhor apoio, incentivo para participar de grandes campeonatos e creio que a Federação tem feito isso", destacou.