SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta terça-feira (31) que a Arábia Saudita será a sede da Copa do Mundo de 2034.

A Arábia Saudita ganhou força após a desistência da Austrália de sediar a Copa de 2034.

Apesar da declaração do presidente da Fifa, a Arábia Saudita precisa passar pelo processo de candidatura. O anúncio oficial ocorrerá no início do ano que vem, em congresso da Fifa.

Infantino destacou que as próximas três edições do Mundial ocorrerão em 10 países diferentes, abrangendo cinco continentes.

A próxima Copa do Mundo, em 2026, será sediada por Canadá, México e Estados Unidos e já terá o novo formato de 48 seleções.

Já o Mundial de 2030 terá jogos em Portugal, Espanha e Marrocos, além de três partidas inaugurais na América do Sul (Argentina, Uruguai e Paraguai).

"O maior show da terra será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 -na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) -com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai)-, em 2030, e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034", escreveu Gianni Infantino nas redes sociais.