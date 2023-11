SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, revelou que ele e o clube alviverde pagam um valor ao PAOK, ex-clube do treinador português, por cada título conquistado desde que ele chegou ao Brasil.

"Para que vocês saibam: o PAOK [ex-clube de Abel] continua recebendo uma parte minha e do Palmeiras quando ganhamos títulos. Portanto, desses 8 títulos que nós ganhamos, eu continuo pagando uma parte ao PAOK do meu salário, e o Palmeiras continua pagando ao PAOK por cada título que ganhamos", revelou Abel Ferreira em participação do quadro TBTV Palmeiras, no Youtube oficial do clube, em homenagem aos três anos de Abel no Palmeiras.

O acordo é referente à rescisão de Abel com o PAOK. O Palmeiras e o próprio treinador, a fim de reduzir o valor da multa rescisória do técnico, se comprometeram a pagar um valor ao clube grego em cada conquista alcançada pelo Palmeiras.

O valor não é relevante. A reportagem apurou que, tanto o Palmeiras, quanto Abel, não acharam o acordo ruim, já que isso só ocorre quando o Alviverde levanta uma taça.

Além disso, o clube avalia que a negociação valeu muito a pena muito por conta do sucesso de Abel: são oito títulos conquistados em três anos, incluindo duas Copas Libertadores.