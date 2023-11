SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia aproveitou um Fluminense reserva e com a cabeça na Libertadores para conquistar três pontos importantes nesta terça-feira (31), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Baiano venceu por 1 a 0, com gol de Everaldo, se distanciou da zona de rebaixamento e complicou as situações de Santos, Goiás e Vasco.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 37 pontos e subiu para a 13ª posição. O Esquadrão de Aço está cinco pontos à frente do Goiás, o atual 17º colocado do Brasileirão.

De olho na final da Libertadores contra o Boca Juniors, o Flu se manteve na 8ª posição, com 45 pontos. A decisão sul-americana acontece neste sábado (dia 4 de novembro), no Maracanã.

Briga contra o rebaixamento: o Vasco está em 18º, com 31 pontos, e o Goiás em 17º, com 32. Ambos jogam na quinta-feira, contra Cuiabá e Bragantino, respectivamente. O primeiro time fora do Z4 é o Santos, que tem 34 pontos, e encara o Flamengo amanhã.

O JOGO

O Fluminense entrou em campo com time reserva e sem Fernando Diniz, suspenso. Quem comandou o clube carioca foi Eduardo Barros, que promoveu a estreia do goleiro Vitor Eudes na meta tricolor, no lugar de Fábio, e a entrada de outros garotos no decorrer da partida.

O primeiro tempo começou com poucas emoções e foi crescendo aos poucos. Os times iniciaram mais recuados, embora a vitória tivesse importância para ambos -principalmente para os mandantes, que lutam contra o rebaixamento. No final da etapa, os cariocas ganharam mais corpo e assustaram o adversário, mas quem abriu o placar foi o Bahia, aos 40, com Everaldo.

Flu voltou melhor do intervalo, mas esbarrou na falta de eficiência. Logo no começo, o Flu tratou de pressionar em busca do empate, enquanto o Bahia apostou nos contra-ataques. No entanto, os jogadores não levaram muito perigo nas finalizações. Quando o confronto parecia esfriar na reta final, Fernández foi derrubado por Yago Felipe e uma pequena discussão entre os jogadores começou, mas nada muito grave.

GOLS E DESTAQUES

Primeiro lance perigoso. Com 9 minutos do primeiro tempo, Giovanni recebeu na área, dominou no peito e bateu com força. A bola passou raspando o travessão de Marcos Felipe.

Explodiu no travessão. Aos 35, Leo Fernández arriscou de fora da área e acertou uma bomba no travessão. Na sequência, Giovanni jogou na área e Lelê cabeceou com perigo por cima do gol baiano.

1x0: Everaldo colocou o Bahia na frente. No final da primeira etapa, Camilo cruzou da esquerda e o camisa 9 subiu no terceiro andar para cabecear no cantinho de Vitor Eudes. A bola foi tão no canto que ainda bateu na trave antes de entrar.

Thaciano chutou nas mãos de Eudes. Aos 19 do segundo tempo, o meia recebeu na grande área em boas condições de finalizar, mas bateu sem muita força.

Quase o empate. Isaac passou por dois, entrou na área em velocidade e chutou por cima, quando estava na cara de Marcos Felipe.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 0 Fluminense

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo, Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe (Léo Cittadini), Thaciano (Luciano Juba), Cauly (Diego Rosa); Biel (Ademir) e Everaldo (Vinicius Mingotti). T.: Rogério Ceni

FLUMINENSE

Vitor Eudes; Guga, Felipe Andrade (Arthur), David Braz, Alexsander (Rafael Monteiro); Thiago Santos, Daniel, Giovanni (Isaac), Leo Fernández; Yony González e Lelê (João Neto). T.: Eduardo Barros

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador - Bahia

Juiz: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Gilberto, Kanu (Bahia); Thiago Santos, Eduardo Barros, David Braz, Leo Fernández (Flu)

Gols: Everaldo, aos 39 minutos do primeiro tempo