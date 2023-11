SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina foi derrotada pelo Canadá por 2 a 0, nesta terça-feira (31), no estádio Wanderer Grounds, em amistoso internacional. O Brasil levou dois gols em bobeiras defensivas na etapa final e teve o primeiro revés sob o comando de Arthur Elias.

Jordyn Hyuitema e Deanne Rose marcaram os gols da partida, aos 24 e aos 43 minutos do segundo tempo, respectivamente.

Ambos os tentos foram feitos em vacilos da defesa brasileira. No primeiro, a goleira Lelê saiu mal para tentar cortar cruzamento e Adriana perdeu na disputa pelo alto; no segundo, as zagueiras ficaram olhando enquanto Rose saiu completamente livre para ampliar.

Foi a segunda partida seguida contra a seleção canadense. O primeiro jogo, disputado no sábado e que marcou a estreia do novo treinador brasileiro, terminou 1 a 0 para o Brasil.

O jogo contou com homenagem a Marta antes de a bola rolar. Ela trocou camisa com Sinclair e as duas foram ovacionadas pelas demais atletas e pela torcida presente no estádio.