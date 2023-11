SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil teve um dia com duas medalhas no atletismo dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. José Fernando Ferreira, o Balotelli, ficou com a prata no decatlo, Felipe Bardi conquistou a prata nos 100 metros, enquanto Altobeli da Silva levou o bronze nos 5000 metros.

A última prova do decatlo foram os 1500 metros. O brasileiro José Fernando Ferreira ficou na quarta colocação. No somatório dos pontos, ele alcançou 7748 e terminou na segunda colocação.

O chileno Santiago Ford, que fez 7834, foi o medalhista de ouro, e Ryan Talbot, dos Estados Unidos, fez 7742 e ficou com o bronze.

"Prova bem difícil. Venho de um ano bem longo, é meu sétimo decatlo. Geralmente, no mundo, os decatletlas fazem dois, três no ano. Foi uma superação incrível. Entrei na prova competindo contra mim mesmo, competi um pouco sobre o cansaço. Fiz um primeiro dia bom para o que eu vinha apresentando, segundo dia foi de recuperação, para correr atrás de pontos. Resultado muito bom para mim, que agrega muito na minha carreira", disse.

NO DETALHE

Felipe Bardi conquistou a prata nos 100 metros. A prova teve tensão antes do resultado final. Por duas vezes, o equipamento apontou que algum atleta teria queimado largada, ou seja, se mexido antes do tiro inicial, o que acabou não comprovado.

Na hora que foi "para valer", o brasileiro ficou na segunda colocação, com 10s31, apenas 0s01 a mais que Jose Alnardo, da República Dominicana. Emanuel Archibald, da Guiana, fechou o pódio. Erik Felipe, outro brasileiro na prova, ficou na quarta colocação.

"Fico muito feliz por essa medalha. Meu primeiro Pan-Americano. Claro que eu queria fazer um tempo, acabar a temporada com um tempo melhor, mas tenho certeza que dei o meu melhor para hoje. Fico muito feliz pela prata. Agora, a gente já pensa no ano que vem, ano olímpico. E quinta tem o revezamento", lembrou.

Bardi admitiu que as paralisações antes da prova atrapalharam. "O tiro é aquele momento de tensão, temos de manter a tranquilidade para fazer uma ótima largada. Achei que fosse sair no segundo, parou de novo. Dá aquela balançada, mas temos de manter a tranquilidade para sair bem no tiro que foi válido".

ALTOBELI CONTA COM DESCLASSIICAÇÃO

Altobeli foi o primeiro a alcançar o pódio. Ele passou a linha de chegada na quarta colocação, mas o mexicano Fernando Daniel foi desclassificado e o brasileiro herdou a medalha de bronze. Ele terminou a prova com 14m48s02.

Kasey Knevelbaard, dos Estados Unidos, ficou em primeiro e Charles Philibert-thiboutot, do Canadá, com a prata.