SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ter o corpo de um deus grego, com músculos aparentes e quase nada de gordura. Esse é o Mr. Olympia, principal campeonato de fisiculturismo do mundo. Com mais de 280 atletas em 11 categorias, a copa do mundo do bodybuilding acontece esse final de semana e atrai uma multidão de fãs.

Na sua 59ª edição, o Mr. Olympia 2023 traz 36 atletas brasileiros. Entre eles, Francielle Mattos, bicampeã da categoria em busca do tricampeonato, e Ramon Dino, que enfrentará seu adversário canadense Chris Bumstead em uma das rivalidades mais aguardadas pelo público.

Confira abaixo as respostas para as principais dúvidas sobre o torneio.

*

O QUE É FISICULTURISMO?

O fisiculturismo ?ou bodybuilding, em inglês? é um esporte em que o atleta tem como objetivo desenvolver e definir os músculos. Para isso, é comum que os fisiculturistas alinhem um plano alimentar a uma rotina pesada de treinos de musculação.

O QUE É O MR. OLYMPIA?

O Mr. Olympia é o principal campeonato de fisiculturismo. Iniciada em 1965 por Joe Weider, a competição ocorre anualmente nos Estados Unidos e conta com atletas de diversos países.

QUEM ORGANIZA O MR. OLYMPIA?

O campeonato é organizado pela IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation). Em tradução livre, Federação Internacional de Fitness e Fisiculturismo.

ONDE ASSISTIR AO MR. OLYMPIA 2023 AO VIVO?

A única transmissão oficial do Mr. Olympia 2023 acontece no pay-per-view do evento, que pode ser comprado no site oficial.

QUAL É A DATA E HORÁRIO DO MR. OLYMPIA 2023?

A fase amadora teve início em 30 de outubro e vai até 1º de novembro. A fase profissional começará em 2 de novembro e vai até 5 de novembro.

ONDE ACONTECE O MR. OLYMPIA?

O campeonato já aconteceu em diversos continentes. A edição deste ano será em Orlando, na Flórida, EUA.

QUAIS SÃO AS CATEGORIAS DO MR OLYMPIA?

Em 2023, o Mr Olympia conta com 11 categorias:

- Bikini: categoria disputada por mulheres, em que os juízes buscam traços mais femininos, ombros bem trabalhados e cintura fina. É a categoria que exige menos volume muscular.

- Wellness Olympia: categoria feminina que preza pelo volume muscular nos membros inferiores. Quadríceps e glúteos devem se destacar e as atletas são avaliadas também pela feminilidade.

- Fitness: disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. Nela, as atletas devem exibir um bom condicionamento físico, além de apresentarem um número musical com dança e elasticidade.

- Figure: categoria feminina em que as atletas devem ter um bom volume muscular, tanto nos membros superiores quanto inferiores. Ainda deve apresentar cintura fina e feminilidade.

- Classic Physique: criada para homenagear a era de ouro do fisiculturismo, os atletas dessa categoria devem buscam a estética e proporcionalidade, respeitando um limite de peso de acordo com cada altura.

- 212: categoria disputada por homens. Os atletas têm como objetivo atingir o máximo volume muscular sem ultrapassar 212 libras (96,16 kg).

- Men?s Physique e Women?s Physique: segunda maior categoria em volume corporal, valoriza estética e elegância, além de um bom desenvolvimento muscular.

- Mr. Olympia e Ms. Olympia: principal categoria da competição, também considerada a mais difícil. Os músculos devem ser os maiores possíveis.

- Wheelchair: criada em 2018, essa categoria é exclusiva para cadeirantes. Os atletas devem apresentar bom volume muscular nos membros superiores.

QUANDO SAI OS RESULTADOS?

Depende da categoria. Na sexta (2), às 19h, horário de Brasília, acontece a final das categorias 212, Fitness, Figure, Women?s Physique, Ms. Olympia e Wellness. No sábado (3), às 10h30, acontece a final do Wheelchair. No mesmo dia, às 20h, acontece a final das categorias Mr. Olympia, Men?s Physique, Bikini e Classic Physique.

QUAIS BRASILEIROS ESTÃO COMPETINDO?

Ao todo, são 36 atletas brasileiros em oito categorias diferentes. São eles:

- Bikini: Amanda Marques, Brenda Farias, Elisa Pecini, Gessica Brun, Halanna Jully e Maria Alexsandra Santos Rocha.

- Wellness: Angela Borges, Daniele Mendonça, Francielle Mattos, Giselle Machado, Isabelle Nunes, Isamara Santos, Nerilde Garcia Strey, Rayane Fogal e Renata Guaraciaba.

- Classic Physique: Diego Alejandro Galindo, Eduardo Oliveira, Eric Wildberger Lisboa, Fabio Junio Ramos Vale, Gabriel Zancanelli, Junior Javorski e Ramon Rocha Queiroz (Ramon Dino).

- 212: Fabrizio de Souza Moreira e Felipe Moraes.

- Men?s Physique: Anderson Arruda, Carlos De Oliveira, Diogo Montenegro, Edvan Palmeira, Emmanuel Costa, Rafael Oliveira, Vinicius Mateus Veiro Lima e Vitor Chaves.

- Women?s Physique: Caroline Alves Dos Santos e Zama Benta.

- Ms. Olympia: Alcione Barreto.

- Wheelchair: Josue Fabiano Barreto Monteiro.