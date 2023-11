SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tenista Bia Haddad comentou que ficou muito feliz com a conquista do ouro de Laura Pigossi nos Jogos Pan Americanos. A brasileira levou o título nas duplas e na simples.

Bia afirmou que o tênis feminino está em um momento muito especial e que ficou muito feliz pela conquista de Laura.

Ela afirmou que não conseguiu assistir aos jogos por causa do fuso horário, mas acompanhou os acontecimentos.

A campeã do WTA Elite Trophy afirmou que Laura "é uma menina que trabalha muito duro, é muito disciplinada" e que merecia muito esse título por tudo que abriu mão.

Sobre um encontro das duas em Paris, Bia afirma que será um sonho poder compartilhar com outra brasileira algo que ela acredita que será histórico e muito especial.

Laura se classificou para os Jogos Olímpicos com a conquista do ouro; já Bia aguarda a definição do ranking, mas matematicamente ela está nas Olimpíadas.

*

CONFIRA O QUE BIA FALOU:

Eu acho que a gente está em um momento muito especial. Consegui acompanhar de longe a Laura e com o fuso horário, não consegui assistir aos jogos, mas fiquei muito feliz com o resultado. A Laura é uma menina que trabalha muito duro, ela é muito disciplinada. Eu acho que da forma como ela encarou toda a carreira dela, abrir mão da zona de conforto para ir morar na Espanha e buscar o sonho dela, eu acho que isso sempre mostrou muito que ela tinha um objetivo e acho que ela merece isso, então fico muito feliz. Ainda não sei se matematicamente eu estou, mas é um objetivo e pretendo estar nas Olimpíadas. Também vai ser um sonho poder compartilhar com outra brasileira. Acho que vai ser algo histórico e muito especial e mais ainda por ser em um lugar que já tem um cantinho especial no meu coração, então, estou bem animada