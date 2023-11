RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maior nome do esporte paralímpico do Brasil, Daniel Dias vai viver uma situação diferente: ser torcedor.

O Parapan-Americano de Santiago vai ser o primeiro grande evento multi esportivo desde quando o ex-nadador anunciou a aposentadoria das piscinas ?em setembro de 2021, após os Jogos de Tóquio.

"Acompanhar da telinha, sentado no sofá, é totalmente diferente. Até pergunto: 'Como vocês conseguem torcer?' Porque torcer é muito difícil, é mais fácil estar lá competindo", diz Daniel.

O ex-nadador esteve no Instituto Bola Pra Frente, em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, em uma visita da Laureus Academy, da qual faz parte.

Daniel Dias conhece o Parapan como poucos. Foram três edições ? Guadalajara-2011, Toronto-2015 e Lima-2019 ?, com 24 medalhas de ouro.

"Vendo esse Pan, sabe o que eu brinco? Que o grande problema disso é você olhar e pensar: 'Eu podia estar lá' (risos). Essa é uma das coisas que eu sinto, essa vontade, esse desejo. E é bom. Isso quer dizer que, realmente, entreguei tudo que eu tinha ali e sinto saudades daquilo, mas acompanhar da telinha, sentado no sofá é totalmente diferente. Até pergunto: 'como vocês conseguem torcer?' Torcer é muito difícil, é mais fácil estar lá competindo", disse, bem-humorado.

No Chile, a competição vai acontecer do dia 17 a 26 de novembro, e a delegação de natação conta com 38 atletas.

"Esse Parapan promete, mais uma vez, o Brasil se consolidar em primeiro lugar no quadro de medalhas, e temos novas modalidades, como o parabadminton. Fico feliz de ver esse desempenho que o Brasil vem tendo", apontou.

Questionado sobre em quem pode despontar, Daniel indica Gabriel Araújo, de quem foi companheiro em Lima e em Tóquio.

No Parapan de 2019, Gabriel conquistou duas medalhas de ouro, nos 50m livre e 100m livre, uma de prata, nos 200m livre, e dois bronzes, nos 50m costas e 50m borboleta.

"Acho que o Gabrielzinho pode ir bem mais uma vez. O meu último Parapan foi o primeiro dele. Eu estava lá, pude ver a evolução desse menino. E acho que agora ele vem para todas as medalhas de ouro", salientou.

EVENTO NO RIO DE JANEIRO

Daniel Dias e o ex-lateral Cafu, membros da Laureus Academy, estiveram no Instituto Bola Frente, fundado por Jorginho, para entregarem uma placa a João Paulo de Oliveira, jovem vencedor do Concurso Internacional de Desenho da IWC Schaffhausen.

Durante o evento, Daniel e Cafu participaram de atividades com as crianças que integram o projeto.

"Maravilhoso estar aqui. Jorginho é um cara ímpar, não só no futebol. O trabalho que ele faz aqui no bairro onde cresceu dá esperança para essas crianças. Nós costumamos falar que, quando você dá oportunidade para uma criança, transforma ela em um cidadão. O que Jorginho faz aqui, através da Laureus nesta quarta-feira (01), é dar oportunidade para essa garotada", disse Cafu.

"A grande dificuldade que uma criança e um adolescente de comunidade têm é de acreditar neles mesmos. É um trabalho constante daqueles que têm condições de ser influenciadores deles, para que eles possam, realmente, acreditar de que é possível. Eu não acreditava que eu poderia sair daqui de Guadalupe e conseguir trilhar o caminho que tive. De repente, vi que era e isso é muito importante. Muito feliz de recebê-los e, através da Laureus, poder possibilitar isso", completou Jorginho.