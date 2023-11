SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os 25 clubes da Liga Forte Futebol e aliados venderam 20% dos seus direitos de TV do Campeonato Brasileiro para investidores liderados pela gestora brasileira LCP Partners. O valor é de R$ 2,6 bilhões por 50 anos da fatia dos direitos dos times.

Fazem parte dos clubes da Liga Forte Futebol e aliados: Internacional, Athletico, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Coritiba, entre outros. Atualmente, são 11 equipes no Brasileiro da Série A.

O acordo foi anunciado por meio de um comunicado oficial dos clubes da Liga Forte Futebol e aliados.

O pagamento deste valor será feito nos próximos 18 meses, sendo uma parcela no próximo mês. A distribuição é de acordo com ranking feito pela Liga Forte Futebol.

Em compensação, os investidores liderados pela LCP Partners, com sede em Curitiba, passam a ter poder sobre a negociação dos direitos de TV do bloco de 25 clubes. Pelo comunicado, isso ocorrerá em conjunto com a Liga Forte Futebol.

O fundo norte-americano Serengetti, que durante toda negociação se apresentou como investidor, saiu do negócio. Não foi citado no comunicado do acordo. Uma parte do dinheiro - R$ 405 milhões - foi obtido em um fundo no mercado financeiro.

O acordo consolida que os direitos de TV do Brasileiro serão negociados em dois blocos de clubes. Uma é o da Liga Forte Futebol e o outro é a Libra, que tem entre os seus clubes Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Atlético-MG, entre outros.

Esses dois blocos negociarão os direitos do Brasileiro para 2025. Sem a formação de uma liga. O campeonato continuará a ser organizado pela CBF.