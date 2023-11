RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Germán Cano falou sobre o sentimento antes da final da Libertadores. Ele garantiu que o Fluminense não se sente pressionado na decisão do próximo sábado (4), às 17h (de Brasília), contra o Boca Juniors.

"É um momento histórico que estou vivendo. Quando cheguei ao Fluminense era difícil alcançar tudo que construímos. A gente tinha dificuldade com muita coisa. Chegar a uma final de Libertadores sendo artilheiro representa muito. É um time que trabalha, se apoia, cada jogador é como um irmão. É uma família verdadeira, quando entramos em campo nos matamos e entregamos tudo pelo companheiro. Não sabia que chegaria a uma final, mas quando foram chegando as rodadas nos preparamos melhor e nos dedicamos para chegar a esse 4 de novembro. Seria lindo conquistar essa taça que os torcedores querem e eu também", declarou

O centroavante, autor de um gol e uma assistência na vitória sobre o Internacional na semifinal também falou sobre a pressão e ansiedade dias antes da decisão.

"Não temos pressão de nada. Jogamos do mesmo jeito e sabemos que essa pressão não temos. Seguimos jogando em casa ou fora da mesma forma", afirmou. "Lido fazendo tudo que faço diariamente em casa. Trocar a fralda da minha filha, levar o Lorenzo na escola. É continuar o que fiz durante todo ano. Estou com muita tranquilidade para chegar muito bem nessa competição, nessa final. Desfrutando cada momento porque não sabemos quando faremos tudo isso de novo. Sabemos que essa semana é diferente, a final está no meu pensamento, mas estou tranquilo, esperando que chegue o momento de fazer meu melhor no campo."

Diante de um adversário argentino, Cano acredita é um momento especial e que só espera marcar presença na história do clube tricolor.

"Jogar contra uma equipe argentina sendo argentino é especial. Enfrentamos um rival com história, tradição, tudo que representa para o mundo. Vai ser um jogo muito lindo, jogar e aproveitar desse encontro. Estamos prontos para desfrutar", disse. "Não sei como vai ser. Eu vou entender tudo que está acontecendo lá na frente. Estamos em um momento lindo e só queremos aproveitar. Depois, se conseguirmos a taça, vamos ver na frente. Olhar para trás e saber que deixamos uma marca importante no Fluminense. Vai ser representativo na história do Fluminense e para mim."

Veja outras declarações de Cano em entrevista coletiva:

Título

"É um momento muito importante. Para mim seria histórico ser campeão. Seria um reconhecimento do trabalho da equipe individualmente e coletivamente. Seria magnífico e extraordinário por tudo que estamos fazendo na Libertadores. Para mim representa muitas coisas. Fazer 12 gols não é nada fácil. Passando um bom momento, aproveitando o presente. Trabalhei muito para chegar até onde cheguei. Agora é só aproveitar."

"Temos que entrar no campo e jogar essa final o mais concentrados possível, sabendo que não será fácil. O Boca e o Fluminense querem ganhar essa copa, é normal. Estamos trabalhando bem. Sabemos que o Boca é qualificado, nós também. Tem que tomar cuidado. São 90 minutos que vão ser intensos, temos de estar concentrados. Todos merecem, todos querem, Não é fácil chegar até aqui. O time fez muito trabalho neste ano para chegar na Libertadores e merecemos por todo nosso trabalho."

Jogo

"Vai ser um jogo muito competitivo. Sempre que a gente enfrentar argentinos sabemos tudo que significa. Cada jogo é especial. Tem que aproveitar, saber que o Boca é uma equipe copeira, com jogadores bons, tem muita história na Libertadores. Temos de respeitar muito nosso rival. Será um jogo decisivo e especialmente para mim por ser argentino"

Encontro com Boca em treino

"Agradeço o Riquelme por abrir as portas do clube. Treinamos lá, depois ele apareceu para nos dar um abraço, deu uma camisa de presente. Ele é uma pessoal muito humilde, transparente, ficamos conversando sobre o Boca, a seleção. Eles no final do ano tem eleição. Um momento lindo, que fica marcado no coração. Não conhecia ele, sabemos o que representa para o Boca"

O que a família falou

"Muitos sentimentos na família. Fico tranquilo. Torcem por mim, mas por outro lado são torcedores do Boca desde que nasceram. Temos que aproveitar isso, a família sempre fica, independente das cores. Sei o que representam para mim, como me amam, é o mais importante."

Torcida dividida no Maracanã

"Vai ser lindo jogar contra o Boca na nossa casa com a torcida dividida. Sabemos o que representa nossa torcida. Será uma honra grande compartilhar esse momento com eles. Vamos desfrutar muito desse momento único e que vai ficar marcado na história. Estamos concentrados."

Preparação

"Estamos nos preparando muito bem. Sabemos que essa semana é primordial para fazer nosso melhor, corrigir erros, fazer o que o Fernando pensa. Será um jogo difícil. Nos preparamos também para a definição. Entender que nesse momento, quando esta na área tem de agir rápido, definir com um toque só"

Gol com um toque

"Geralmente, quando você faz dois toques, a defesa se ajeita, o goleiro também. Quando define de primeira acha todo mundo diferente, em outra posição. Treino muito para isso. Sempre que consigo estar bem posicionado e estou bem para fazer um toque só, muito melhor para mim"

Físico

"Fisicamente chegamos 100%. Sabemos que vai ser um jogo intenso, Sempre vamos jogar do mesmo jeito, tentando fazer o gol o mais rápido possível, sabendo que jogamos em casa e nos sentimos cômodos. Na parte física não vai atrapalhar. Chegamos em um momento lindo e especial. É decisivo e vamos deixar tudo no campo."

Cobrança na família

"Não teve brincadeira com eles. Não quiseram jogar um churrasco, alguma coisa. Sei que cada familiar meu sente nesse momento, sei o que são como pessoalmente. Cada familiar sabe, apoia e uma parte deles vai estar no Maracanã. A outra me apoiando da Argentina"