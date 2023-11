Na próxima segunda-feira (6), a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) vai promover a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte 2023 com o lema "Esporte é inclusão". A programação vai até a próxima quinta-feira (9).

De acordo com a assessoria, essa iniciativa conta com atividades de prática esportiva, uma mesa redonda do esporte na cidade, uma Audiência Pública para tratar de políticas públicas municipais de incentivo ao setor e a outorga da Medalha do Mérito Esportivo Professor Paulo Roberto Bassoli.

Confira a programação:

Segunda-feira (6)

- 19h30: Outorga da Medalha do Mérito Esportivo Professor Paulo Roberto Bassoli 2023



Terça-feira (7)

- 8h a 13h: Manhã de atividades em frente à Câmara Municipal com os alunos dos cursos de enfermagem e de educação física da Faculdade Estácio de Sá;

- 14h: Finais do futsal nos Jogos Intercolegiais (masculino - feminino - infantil - juvenil), no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos;

- 15h: Mesa redonda no Plenário da Câmara Municipal com o tema “Esporte paralímpico em Juiz de Fora: desafios e metas”.

- 19h30: Moção de Aplauso para o CAEMS – Diretores e equipes participantes da Copa Caems.



Quarta-feira (8)

- 14h: Finais do vôlei nos Jogos Intercolegiais (masculino - feminino - infantil - juvenil), no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos;

- 15h: Audiência Pública sobre Políticas públicas municipais de incentivo ao esporte



Quinta-feira (9)

- 9h a 12h: Palestra com Nayara Karin Falcão de Oliveira acerca do tema “Políticas públicas federais e incentivo ao esporte: quais são e como acessá-las”, no Plenário da Câmara;

- 14h: Finais do basquete nos Jogos Intercolegiais (masculino - feminino - infantil - juvenil), no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos;

- 17h: Encerramento da Semana Municipal de Incentivo ao Esporte, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos.