SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil vai disputar a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A equipe de Ramon Menezes vai enfrentar o Chile na luta pelo topo do pódio, sábado (4), às 20h.

A classificação aconteceu com vitória sobre o México por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (1º). O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Leone, contra, ainda no começo da partida.

O México vai disputar o terceiro lugar contra os Estados Unidos, no mesmo dia, às 15h.

O JOGO

O Brasil abriu o placar logo aos 2 minutos da partida. Marquinhos recebeu em velocidade pela direita, avançou e cruzou. O goleiro Tapia saiu e desviou, mas a bola bateu no zagueiro Tony Leone e foi para a rede.

O time comandado por Ramon manteve o ritmo e teve chance de ampliar, mas não demorou para o México equilibrar as ações e, em certos momentos, ser superior no jogo. O empate quase aconteceu após escanteio que Ambríz desviou e Fernández finalizou no travessão.

Após o intervalo, o México se mostrou melhor e pressionou o Brasil, que se defendeu como pôde e contou com boas defesas de Mycael. A melhor chance da seleção canarinha foi em uma finalização de Figueiredo.

O técnico Ricardo Cadena mexeu e de um gás na equipe, enquanto o Brasil tentou "fechar a casinha" e evitar que o México tivesse superioridade no meio de campo. Quando teve a bola, a equipe canarinha não conseguiu dar continuidade às jogadas.

Nos minutos finais, Mycael voltou a aparecer bem. Após cobrança de falta para área, o zagueiro Rafael Fernández cabeceou e o goleiro conseguiu fazer boa defesa.