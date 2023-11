SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil dominou o Chile na segunda partida dos Jogos Pan-Americanos de 2023, na noite desta quarta-feira (1º), em Santiago, e venceu a segunda partida na competição.

Os brasileiros já tiveram ampla supeririodade no começo do confronto: 33 a 7 no primeiro quarto e 20 a 8 no segundo, abrindo 53 a 15 no intervalo.

Nos dois últimos quartos, bastou à seleção brasileira administrar o placar, ampliando a vantagem para 94 a 43.

Foi a segunda vitória em dois jogos do Brasil, que venceu o México na estreia.

Com seis medalhas de ouro na história dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil quer o título em 2023 para colar nos Estados Unidos, que têm oito.

Os brasileiros faturaram o título em Cali-1971, Indianápolis-1987, Winnipeg-1999, Santo Domingo-2003, Rio-2007 e Toronto-2015.