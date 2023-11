SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo abriu 3 a 0, mas levou a virada do Palmeiras para 4 a 3 em um jogaço nesta quarta-feira (1º), no estádio Nilton Santos, em duelo direto pelo título do Campeonato Brasileiro Os gols do time carioca foram marcados por Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos no primeiro tempo. Endrick (2), Flaco López e Murilo viraram na etapa final.

O Botafogo foi arrasador no primeiro tempo. Com 15 finalizações, os donos da casa dominaram o Palmeiras, fizeram 3 a 0 e poderiam até ter marcado mais gols. Na etapa final, veio o castigo.

O Palmeiras voltou com outra postura do intervalo. Endrick fez dois gols e Flaco López e Murilo viraram nos acréscimos. Antes, Adryelson foi expulso e Tiquinho Soares perdeu pênalti, tornando a derrota ainda mais frustrante para o time da casa.

A vantagem do Botafogo para o Palmeiras cai para três pontos, mas os cariocas têm uma partida a menos. Os cariocas somam 59 pontos, enquanto o Verdão aparece com 56.

O líder voltará a campo para enfrentar o Vasco, segunda-feira, em São Januário. O Palmeiras receberá o Athletico no sábado, no Allianz Parque.

BOTAFOGO MASSACRA

O primeiro tempo do Botafogo foi arrasador. O time dono da casa jogou como campeão, fez 3 a 0 e poderia ter marcado ainda mais gols no Palmeiras.

Mais intenso, bem organizado em campo e com marcação alta, o Botafogo dominou desde o apito inicial e abriu o placar aos 20 minutos, quando Marçal lançou Victor Sá, que tocou para finalização colocada de Eduardo. A bola desviou e matou Weverton. 1 a 0.

O Fogão não recuou com a vantagem e ampliou aos 29 com um golaço. Marçal cobrou escanteio curto e Victor Sá acionou Tchê Tchê, que acertou lindo chute. Weverton tocou na bola, mas não evitou o gol.

Ainda deu tempo para o terceiro, quando o placar marcava 35 minutos jogados. Em contra-ataque, Tiquinho Soares chutou, Weverton espalmou mal e Júnior Santos só empurrou. 3 a 0 no primeiro tempo.

REAÇÃO HEROICA

O Palmeiras de Abel Ferreira voltou sem substituições, mas a postura foi outra e houve uma mexida tática: o técnico desmontou a linha de três zagueiros e colocou Gustavo Gómez de lateral, adiantando Mayke. Logo aos 4 minutos, Endrick recebeu na intermediária, passou por quatro e bateu cruzado, com força, para vencer Lucas Perri. Um golaço.

O Verdão continuou em cima e diminui com Breno Lopes no minuto 14, mas o lance foi bem anulado em um impedimento claro do atacante. Aos 26, Júnior Santos recebeu sozinho em contra-ataque três contra um, foi fominha e chutou para fora.

No minuto 31, Adryelson parou Breno Lopes com falta. Em um primeiro momento, a arbitragem apenas parou o jogo. Com o auxílio do VAR, porém, Bráulio da Silva Machado viu que o zagueiro evitou lance claro de gol e o expulsou.

A expulsão deixou o jogo super aberto. Aos 37, Tiquinho sofreu pênalti de Rony e ele mesmo bateu, mas parou em defesa de Weverton. Um minuto depois, Endrick, de novo ele, aproveitou rebote e bateu bonito de fora da área para marcar o segundo.

No minuto 44, Endrick cruzou, Gustavo Gómez ajeitou e Flaco López, que havia acabado de entrar, empatou de cabeça. No último lance, Raphael Veiga bateu falta e Murilo fez no segundo pau. Um 4 a 3 heróico.

LANCES IMPORTANTES

1 a 0. Aos 20 minutos, Marçal lançou Victor Sá e a bola foi rolada para finalização de Eduardo da entrada da área. O desvio matou Weverton.

2 a 0. No minuto 29, Marçal cobrou escanteio curto e Victor Sá acionou Tchê Tchê antes de um golaço. Weverton tocou, porém, não evitou o gol.

3 a 0. Com 35 jogados, Tiquinho Soares recebeu no contra-ataque e chutou, Weverton espalmou para a pequena área e Júnior Santos só conferiu.

3 a 1. Aos 4 minutos do segundo tempo, Endrick fez fila, driblou quatro e bateu bonito para vencer Lucas Perri.

Para o chuveiro. Aos 29, Adryelson parou Breno Lopes e foi expulso após checagem no VAR.

Weverton! Logo após a expulsão de Adryelson, Tiquinho arrancou, foi derrubado por Rony e a arbitragem marcou pênalti. Tiquinho bateu e o goleiro palmeirense pegou.

3 a 2. No minuto 38, Endrick aproveitou rebote e bateu bonito, da entrada da área, para marcar o segundo dele.

3 a 3. Aos 44, Endrick, iluminado, cruzou, Gustavo Gómez ajeitou no segundo pau e Flaco López conferiu de cabeça.

3 a 4. Aos 54 minutos, Murilo recebe cruzamento de Veiga em cobrança e desvia para o gol.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 x 3 PALMEIRAS

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel) e Eduardo (Danilo); Júnior Santos (Carlos Alberto), Victor Sá (Philipe Sampaio) e Tiquinho Soares. T.: Lúcio Flávio

PALMEIRAS

Weverton, Murilo, Luan (Flaco López) e Gustavo Gómez; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos (Rony), Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. T.: Abel Ferreira

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Rafael Traci (VAR Fifa-SC)

Cartões amarelos: Victor Cuesta,Tiquinho Soares, Tchê Tchê, Marçal, Marlon Freitas e Di Plácido (Botafogo) e Mayke, Gustavo Gómez, Artur e Rony (Palmeiras)

Cartão vermelho: Adryelson (Botafogo)

GOLS

Botafogo: Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos, aos 20, 29 e 35 minutos do 1T;

Palmeiras: Endrick, aos 4 e 38 minutos do 2T; Flaco López, aos 44 minutos do 2T, e Murilo, aos 54min do 2T