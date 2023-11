SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulinho e Hulk deram show, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 3 a 1 e inflamou os torcedores na Arena MRV na noite desta quarta-feira (1º). Com a vitória, o Galo chegou aos 52 pontos e subiu para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Paulinho marcou duas vezes e chegou à vice-artilharia do Brasileirão, com 15 gols. Hulk também balançou as redes e alcançou seu 13º tento. Lucero descontou para os visitantes.

O Galo chegou ao terceiro jogo seguido com vitória e entrou no G4, na quarta posição, com 52 pontos.

Já o Leão do Pici, que visa agora uma vaga na Libertadores por meio do G6, permaneceu com os mesmos 42 pontos, em nono.

Após perder a Sul-Americana, o Fortaleza voltará totalmente as atenções ao Brasileiro. É a terceira partida seguida que o time perde no campeonato.

O Atlético-MG terá um clássico diante do América-MG no próximo sábado (4), às 19h30, enquanto o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão, no dia seguinte, às 16h. Os dois jogos são válidos pela 32ª rodada do Brasileiro.

O JOGO

O jogo começou com o Atlético-MG tendo mais posse de bola e abrindo o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, com gol de Paulinho. Depois disso, o time mineiro não criou muitas chances perigosas.

O Fortaleza conseguiu equilibrar o jogo aos poucos e chegou ao empate aos 43 minutos do primeiro tempo, com gol de Lucero.

Na segunda etapa, o Atlético-MG voltou melhor e fez ótimos primeiros minutos, voltando a ficar à frente no placar. Aos 10 minutos, Hulk tocou de letra e se movimentou para receber lançamento de Zaracho. Ele invadiu a área em velocidade pela direita e tocou na saída do goleiro para Paulinho fazer o segundo gol dele na partida.

Aos 15 minutos, Hulk sofreu pênalti e converteu com categoria, deslocando o goleiro para fazer o terceiro gol do Atlético-MG na partida.

Depois disso, nenhuma equipe criou grandes chances para alterar o placar. O Atlético-MG controlou o jogo e garantiu a vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza.