SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A final do triatlo feminino no Pan 2023 ganhou um "atleta" especial no meio da prova de ciclismo. Um cachorro invadiu a rua e começou a correr. O animal cruzou a pista e acompanhou o ritmo das atletas por cerca de um minuto.

A invasão do cão aconteceu durante a terceira volta do trecho de ciclismo do triatlo.

O cachorro chegou a correr mais rápido que as bicicletas durante trecho de subida. O bicho estava acompanhando o segundo pelotão da prova.

No momento da invasão, a brasileira Vittoria Lopes liderava a prova. Ela estava cerca de 57 segundos à frente do pelotão, e não foi impactada pela entrada do cachorro na pista.