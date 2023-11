SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pequeno mal-entendido entre Endrick e a torcida do Botafogo acabou incentivando o camisa 9 na virada do Palmeiras sobre o líder do Campeonato Brasileiro. E a história tem a ver com duas medalhas de ouro no Pan-Americano de Santiago.

Antes do início da partida, o Botafogo apresentou Lucas Verthein e Ana Sátila, atletas do clube que conquistaram medalhas de ouro no Pan pelo Brasil no remo e na canoagem, respectivamente.

Celebrando o feito dos atletas do clube, a torcida do Botafogo entoou o canto de 'é campeão' nas arquibancadas do Nilton Santos.

A coincidência estava feita: Endrick achou que o canto teria ligação com o campeonato de futebol, que o Botafogo lidera desde a terceira rodada. Interpretando como uma 'provocação' ao Palmeiras, vice-líder, o atacante admitiu ter usado o canto como motivação.

Endrick fez dois gols e iniciou a jogada do terceiro, marcado por Flaco López, sendo eleito pela transmissão o craque da partida;

Depois da partida, Endrick admitiu ter se enganado com a situação.

"Eu vi agora, o pessoal do Botafogo gritando é campeão, mas eu não sabia que era para o pessoal do Pan, então aquilo meu deu uma forcinha e eu não ia fazer a nossa torcida que veio aqui e lotou o espaço passar por isso", disse Endrick após o jogo.

No Twitter, Lucas Verthein brincou e 'lamentou' ter ajudado indiretamente a "possuir" Endrick.