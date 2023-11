SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (2) após furtarem equipamentos do Time Brasil na Vila Pan-americana, em Santiago, no Chile. Apesar do susto, a delegação brasileira conseguiu recuperar o material.

De acordo com a polícia, o incidente aconteceu por volta das 5h da manhã desta quinta-feira, quando os dois criminosos arrebentaram a cerca que protege a Vila Pan-americana e fizeram um corte na tenda onde a delegação brasileira distribui e estoca uniformes.

O local onde ocorreu o furto é pouco movimentado, o que facilitou a ação dos criminosos

Ainda segundo a polícia, nenhum membro da delegação foi ferido e os criminosos não estavam armados.

Alguns tênis, camisas e calças foram levados, mas a polícia logo conseguiu recuperar todo o material furtado.

Os criminosos foram presos em flagrante a poucos metros do local.

Ainda segundo a polícia chilena, ambos possuem antecedentes criminais.

A Missão Brasileira só foi informada sobre o ocorrido na manhã de hoje após a polícia capturar as duas pessoas envolvidas no furto.

Ao serem informados do ocorrido, membros da Missão Brasileira foram até a delegacia registrar o boletim de ocorrência e recuperar o material.

Em contato com o UOL, a organização do evento afirmou que irá reforçar os portões e muros que cercam a Vila Pan-americana.