SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No quarto dia de regatas dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil manteve a chance de conquista de medalha em três categorias da vela e conquistou mais duas vagas olímpicas.

Nesta sexta (3), a partir do meio-dia acontecem as finais das categorias IQFoil, Fórmula Kite, 49er e 49erFX.

Atuais bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze, continuam na liderança da classe 49erFX. Elas também garantiram, nesta quinta (2), a vaga olímpica.

Marco Grael e Gabriel Simões conseguiram subir uma posição na classe 49er, e estão em quarto lugar.

Bruno Lobo, atual campeão pan-americano, lidera a Fórmula Kite no masculino e tem 19 pontos de vantagem para o segundo colocado.

No feminino, Maria Reis está em quarto lugar, com nove pontos de diferença para a terceira colocada e ainda tenta uma recuperação para conseguir um lugar no pódio.

Já no IQFoil, Matheus Isaac se manteve na terceira colocação, assim como Bruna Martinelli continuou na quarta.

O Brasil já tem quatro classes garantidas para Paris: 49erFX, NACRA 17, IQFoil masculino e Formula Kite masculino.

OUTRAS MEDALHAS

As finais de Nacra 17, ILCA 6, ILCA 7, Snipe e Lightning serão no sábado (4), às 12h. Nesta sexta (3) acontecem as últimas regatas das categorias.

Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, do Nacra, estão em terceiro lugar, e tentam subir pro segundo. Apesar disso, a dupla está classificada para Paris.

No Snipe, Juliana Duque e Rafa Martins estão na quarta colocação. E ainda podem melhorar sua classificação nesta sexta.

Assim como Bruno Fontes que também está em quarto, mas no ILCA 7.

Já no ILCA 6, Gabriela Kidd, está na sétima colocação, e tem chances menores de um pódio. Thomas Sumner, Ana Barbachan e Larissa Juk também estão em sétimo lugar no Lightning, e não devem chegar ao pódio.