SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quinta-feira (2), no Morumbi, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Luciano, que saiu do banco de reservas após pedido da torcida tricolor.

Após primeiro tempo morno, a partida ganhou em emoção na segunda etapa e as duas equipes tiveram chances claras para abrir o placar.

Quando o jogo caminhava para o empate, Luciano, aos 38 minutos, marcou de cabeça e deu a vitória ao São Paulo. A torcida pediu a entrada do atacante que decidiu o duelo. Luciano comemorou de forma contida.

Com a vitória, o São Paulo subiu para o 10º lugar, com 42 pontos, está a oito da zona do rebaixamento e já classificado para a Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil.

O Cruzeiro caiu para a 16ª colocação, com 37, e está a apenas três do Vasco, o primeiro time no Z4.

O jogo do São Paulo contra o Fluminense foi adiado para o dia 22 de novembro, então o Tricolor só voltará a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, dia 8, na VIla Belmiro. O Cruzeiro receberá o Inter no domingo, no Mineirão.

O JOGO

O Cruzeiro começou em cima do São Paulo e ganhou dois escanteios nos primeiros instantes, mas depois viu o Tricolor controlar a partida.

Os donos da casa ficaram com a bola, porém, com pouco espaço para criar. A primeira grande chance só veio aos 32 minutos, quando James Rodríguez deixou David na cara do gol e o atacante bateu mal. No rebote, James chutou colocado de direita e o goleiro Rafael Cabral espalmou.

Aos 36, Alisson abriu o placar, mas o VAR traçou as linhas e apontou um impedimento por pouco. A jogada teve cabeceio de David, rebote de Cabral e Alisson sozinho na pequena área.

O Cruzeiro voltou muito bem para a etapa final. Logo aos 2 minutos, William bateu forte e Rafael espalmou. Na sobra, Jussa bateu com desvio e Rafael, de novo, defendeu.

No minuto 6, Rafael passou mal e quase fez contra. Irritado com o início tricolor, o técnico Dorival Júnior fez três substituições: tirou Rodrigo Nestor, James Rodríguez e David e colocou Michel Araújo, Luciano e Erison. Parte da torcida do São Paulo vaiou a saída de James. Luciano, que a torcida pediu, foi muito aplaudido.

Aos 31, a melhor chance do São Paulo. Caio Paulista lançou, Michel Araújo dividiu e Erison, na pequena área, bateu forte para outra grande defesa de Rafael Cabral. Com 35 jogados, o Cruzeiro ficou muito no quase. Bruno Rodrigues acertou o travessão depois de Pablo Maia escorregar na área. Na sobra, Mateus Vital bateu muito forte e a bola subiu.

Após a insistência de ambos os times, o gol finalmente saiu. Alisson tabelou com Michel Araújo e cruzou para Luciano, de cabeça, vencer Rafael Cabral aos 38 minutos. 1 a 0 para o São Paulo e comemoração contida do herói. Gol decisivo de quem a torcida pediu para entrar.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA-RJ)

Cartões amarelos: Beraldo (São Paulo) e William e Rafael Elias (Cruzeiro)

Gol: Luciano, aos 38 minutos do 1T

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Diego Costa), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e James Rodríguez (Luciano); Wellington Rato (Juan) e David (Erison). T.: Dorival Júnior

CRUZEIRO

Rafael Cabral, William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Machado (Robert) e Lucas Silva (Wesley); Matheus Pereira (Mateus Vital), Arthur Gomes (Rafael Elias) e Bruno Rodrigues. T.: Zé Ricardo