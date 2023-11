SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autódromo de Interlagos, em São Paulo, continuará sendo a casa da F1 no Brasil até ao menos 2030, anunciou a entidade responsável pelo esporte nesta sexta-feira (3). O contrato que ia até 2025 foi estendido por mais cinco anos.

"Estou muito feliz de anunciar que ficaremos em Interlagos até 2030, e mal posso esperar por muitos anos da atmosfera incrível que os fãs brasileiros trazem", disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Formula 1.

A prova é realizada na pista da zona sul da capital paulista há mais de 50 anos, e já foi palco de momentos históricos do esporte, como a vitória em casa de Ayrton Senna em 1991 e a conquista do título de 2007 por Kimi Raikkonen pela Ferrari.

Lewis Hamilton conquistou seu primeiro título lá em 2008 com a McLaren, após uma ultrapassagem crucial na última curva da última volta, enquanto Jenson Button conquistou seu título de 2009 com a Brawn GP lá em 2009. Fernando Alonso também venceu seus títulos de 2005 e 2006 em Interlagos.

Neste domingo (5), acontece a edição 2023 do GP São Paulo, às 14h. Na véspera, às 15h30, ocorre a corrida sprint. Em 2024, o evento acontecerá entre 1º e 3 de novembro.

No anúncio, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que a extensão do contrato "solidifica a cidade como líder global em grandes eventos com impacto econômico e social, gerando empregos, renda e oportunidades".