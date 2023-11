SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após conquistar a sua oitava Bola de Ouro, Lionel Messi ainda não sabe até quando pretende jogar futebol.

Aos 36 anos, Messi garantiu que ainda se sente bem e que só pretende parar quando não puder render o quanto espera.

"Me sinto bem. Sempre disse que não estava pensando no futuro, avanço dia a dia. Não sei quanto mais tempo vou jogar. Quero continuar até sentir que não dá mais, conforme minha condição física não me permitir mais jogar como eu gostaria", disse Messi, ao jornal "L'Équipe".

Apesar de não falar sobre aposentadoria, uma coisa é certa: as portas para o futebol europeu estão fechadas para Messi.

"Se o futebol europeu está fechado para mim? Sim. Não está previsto nenhum empréstimo. Graças a Deus tive uma carreira extraordinária na Europa e ganhei tudo o que sonhei. Agora que decidi jogar nos Estados Unidos, creio que não voltarei. Claro que sentirei falta, para o resto da minha vida, de um jogo de Liga dos Campeões ou na La Liga, jogos com um sabor especial. Mas aproveitei ao máximo que pude, por isso não sinto nenhuma frustração."

Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram anos de 'rivalidade' durante suas passagens por Barcelona e Real Madrid, respectivamente. Na visão do argentino, a disputa foi boa a nível desportivo e ambos merecem créditos por terem se mantido no topo durante muito tempo.

"Foi uma batalha muito boa a nível desportivo. Nos alimentamos da rivalidade um do outro, porque somos ambos grandes competidores. Ele também quis ganhar tudo, sempre [...] Acho que merecemos muito crédito por termos conseguido permanecer no topo por tanto tempo. É extremamente difícil permanecer."

A rivalidade diminuiu com o passar dos anos. Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid e passou por Juventus e Manchester United antes de ir para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Messi, por sua vez, jogou pelo PSG e agora está no Inter Miami depois de sair do Barcelona.

A dupla teve oportunidade de viver novas rivalidades. Isso porque, Messi poderia ter jogador no Manchester City e no Al-Hilal, rivais de Manchester United e Al-Nassr, respectivamente, mas seguiu caminhos diferentes.