SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está muito próximo de dobrar a meta de bilheteria estabelecida na previsão orçamentária. Com mais três partidas como mandante, a equipe já arrecadou mais de R$ 100 milhões com ingressos neste ano, um recorde histórico para o clube.

No orçamento do início do ano, o São Paulo previu arrecadar R$ 54 milhões com bilheteria. O valor foi apresentado na previsão orçamentária para 2023.

O clube bateu a meta na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Tricolor chegou na partida com R$ 53,5 milhões acumulados e teve renda de R$ 8,5 milhões no duelo.

Na final contra o Flamengo o clube conseguiu incríveis R$24,5 milhões em apenas um jogo.

Esta temporaa marca um novo recorde histórico para o clube. Até aqui, o São Paulo soma R$ 103,61 milhões com bilheteria. O recorde anterior era justamente do ano passado, quando arrecadou R$ 67 milhões com a venda de ingressos.

O Tricolor joga contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira na Vila Belmiro, o que deve fazer o clube ter uma renda muito inferior ao que tem no Morumbi. Cuiabá e Flamengo, nas rodadas 35 e 38, fecham as partidas da equipe de Dorival Jr como mandante.

O torcedor do São Paulo, que estampa o lema 'a torcida que conduz', tem lotado o Morumbi e lidera no quesito renda líquida no Brasileirão. O Tricolor soma R$29,4 milhões em renda líquida no torneio, média de R$ 1,96 milhão por jogo.

Palmeiras e Flamengo completam o pódio do quesito com totais de R$ 26 milhões e R$ 20,9 milhões. As médias são de R$ 1,86 milhão e 1,61 milhão, respectivamente.

Na média de público total, o São Paulo fica atrás só do Flamengo no torneio: 51,9 mil pessoas contra 46,5 mil, a média são-paulina. Na renda bruta os cariocas também levam a melhor: R$ 3,4 milhões contra R$ 2,63 milhões de média.