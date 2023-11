SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol será desfalque no Flamengo para a partida contra o Fortaleza por causa de dores sentidas durante o treino deste sábado (4).

O Flamengo informou que Gabigol sentiu dores no adutor da coxa direita. Por este motivo, o camisa 10 passará por exames e não foi relacionado para o jogo de domingo (5).

Reserva com Tite, o atacante entrou em todos os jogos sob o comando do treinador, mas convive com um jejum. Ele não marca um gol há 10 jogos -o último foi contra o Coritiba, no dia 20 de agosto.

Wesley também desfalcará o Flamengo. O lateral-direito teve uma gastroenterite e não está em condições de enfrentar o Fortaleza.

O Flamengo encara o Fortaleza, neste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Castelão. A equipe comandada por Tite é a atual 6ª colocada na tabela do Brasileirão, com 50 pontos, nove a menos que o líder Botafogo.