SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu o Chile nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e faturou o ouro do futebol masculino na noite deste sábado (4), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, pelos Jogos Pan-Americanos.

Em casa e com o apoio de sua torcida, os chilenos abriram o placar com Guerrero, ao fim do primeiro tempo. A minutos do fim do jogo, quando a prata parecia confirmada, o Brasil empatou com Ronald.

O resultado significa, para o Brasil, o pentacampeonato do futebol masculino no Pan e o fim de um tabu de 36 anos sem títulos. A última conquista havia sido em Indianápolis-1987, também contra a seleção chilena.

200 vezes no pódio: a medalha dos jogadores brasileiros foi a 200º do Brasil no Pan de Santiago. Foram 64 ouros, 71 pratas e 65 bronzes. É a melhor campanha do país nos Jogos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo do Brasil foi abaixo da expectativa, com poucas chances criadas. Os chilenos levaram mais perigo à meta de Mycael que os brasileiros ao gol de Cortés.

E foi o time da casa que saiu na frente do placar, com ótima jogada de Damián Pizarro e a finalização segura de Maxi Guerrero, sem goleiro, para o fundo da rede.

Se alguém esperava bom futebol da seleção brasileira para buscar o empate na etapa final, se decepcionou: o time comandado por Ramon Menezes foi um deserto na criação de jogadas e mal assustou.

Porém, fez o que precisava: empatou a menos de dez minutos do fim: em escanteio aberto pela esquerda, Matheus Nascimento escorou no segundo pau, Arthur Chaves desviou e Ronald, sozinho, completou de cabeça para o gol. Após uma prorrogação pouco movimentada, sem grandes chances de ambos os lados, o confronto foi para os pênaltis.

Os chilenos Zaldivia e Fuentes marcaram, mas Villagra chutou para ótima defesa de Mycael e Montes isolou. Pelo Brasil, Figueiredo bateu mal e desperdiçou, e Matheus Nascimento, Ronald, Miranda e o goleiro Mycael converteram. A penalidade convertida por Mycael confirmou o título brasileiro.

Tabu de 36 anos

A última medalha de ouro do futebol masculino no Pan foi conquistada na edição de Indianápolis-1987, nos Estados Unidos.

Naquela edição, o Brasil de Taffarel, Raí e Evair foi campeão invicto, com quatro vitórias e um empate. A vitória por 2 a 0 na final veio na prorrogação, justamente contra o Chile, com gols de Washington e Evair.