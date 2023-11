RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz afirmou neste sábado (4) após vencer a Copa Libertadores que consegue "dar conta" do acúmulo de funções ao assumir a seleção brasileira.

Diniz criticou aqueles que afirmaram que o acúmulo poderia prejudicar o Fluminense, campeão do torneio sul-americano sobre o Boca Juniors.

"É muito trabalho para mim, mas eu dou conta. Quem tinha essa opinião [de que não seria possível comandar a equipe e a seleção] tem que manter a opinião", disse ele.

O treinador já comandou a seleção em quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

"Quando recebi o convite sabia da imensa responsabilidade e da grande honra que era. Não pensei em nenhum momento em declinar o convite. A única coisa que eu tinha era que eu não iria deixar o Fluminense naquele momento. A proposta da CBF não era que eu deixasse o Fluminense", disse Diniz.

A Libertadores foi o segundo titulo do treinador na carreira de 15 anos, 6 deles à frente de grandes clubes (Athletico, Fluminense, São Paulo, Santos e Vasco). O primeiro também foi este ano, no Estadual do Rio de Janeiro.