SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Endrick sofreu um trauma no cotovelo do braço direito na vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Athletico-PR, no sábado (4), pelo Brasileirão.

Endrick sentiu o incômodo após uma falta dura de Thiago Heleno, ainda no 1º tempo. Por esse motivo, o atacante foi a Interlagos para acompanhar o GP de São Paulo de Fórmula 1 com uma tipoia no braço direito.

Jovem passou por exames, que descartaram lesão. O UOL apurou que o o problema não é grave, e não preocupa o Palmeiras para o jogo contra o Flamengo, quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O atacante vive um de seus melhores momentos com a camisa do Palmeiras. Ele marcou dois gols na virada histórica contra o Botafogo, no último meio da semana passada, e ontem fez o gol da vitória palmeirense contra o Athletico-PR.