SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter deixou para trás os dois tropeços contra times virtualmente rebaixados no Campeonato Brasileiro, venceu o Cruzeiro por 2 a 1 com uma mistura de eficiência e sorte no Mineirão e, além de respirar na luta contra a queda, afundou o adversário deste domingo (5) na tabela do torneio nacional.

Maurício e Wanderson marcaram os gols para os visitantes, enquanto Bruno Rodrigues, já nos acréscimos, diminuiu em cobrança de pênalti.

O duelo teve o Cruzeiro acertando a trave três vezes - uma delas em um dos últimos lances do confronto, quando Mateus Vital fuzilou a meta de Rochet e ficou no quase.

O resultado deixa os gaúchos com 42 pontos e, provisoriamente, na 11ª posição. A equipe de Eduardo Coudet só fica atrás de Fortaleza e São Paulo nos critérios de desempate.

Os mineiros, por outro lado, estacionaram nos 37 pontos e podem entrar no Z4 amanhã - isso acontece se Vasco derrotar o líder Botafogo no Rio de Janeiro. O time de Zé Ricardo, no entanto, tem um jogo a menos em relação ao concorrente.

O Cruzeiro volta a jogar só no sábado (11), contra o Coritiba, fora de casa. Antes disto, na quarta (8), o Inter mede forças com o Fluminense.

Como foi o jogo

Apesar da pressão inicial, os mandantes vacilaram na marcação e foram vítimas da "lei do ex": Maurício, que se projetou nacionalmente no Cruzeiro, marcou para o Inter aos 13 minutos -e evitou comemorar em respeito ao ex-clube.

O time de Zé Ricardo teve a chance de empatar com Matheus Pereira, mas carimbou a trave pela 1ª vez no Mineirão já na parte final do 1° tempo.

Na etapa final, o Inter voltou mais ligado, aproveitou nova bobeada do adversário e ampliou aos sete minutos: desta vez com Wanderson, que fez fila e balançou as redes.

A trave apareceu de novo a favor dos gaúchos aos 26 minutos, quando Marlon ficou no quase em cobrança de falta.

O resultado e a situação na tabela geraram impaciência na torcida do Cruzeiro, que começou a protestar contra o time.

Em meio às vaias, Bruno Rodrigues, já nos acréscimos, sofreu pênalti de Mercado e converteu a cobrança. O 2 a 1 deu nova esperança aos mandantes.

A pressão resultou em nova bola na trave, desta vez de Mateus Vital, que carimbou o poste de Rochet no que foi o último lance de grande período do duelo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 INTERNACIONAL

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: dia 5 de novembro de 2023 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa-PR)

Cartões amarelos: Matheus Jussa, Bruno Rodrigues (Cruzeiro); Bustos (Internacional)

Gols: Internacional: Maurício, aos 13 minutos do 1ºT, Wanderson, aos 7? do 2ºT; Cruzeiro: Bruno Rodrigues, aos 46 minutos do 2ºT

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Jussa (Ian Lucas), Filipe Machado (Nikão) e Lucas Silva; Mateus Pereira (Mateus Vital), Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Robert). Técnico: Zé Ricardo.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Dalbert; Johnny (Gabriel), Aránguiz (Rômulo), Alan Patrick (Bruno Henrique) e Maurício (Igor Gomes); Wanderson (Pedro Henrique) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.