RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da euforia de sábado pelo título da Libertadores com o Fluminense, o técnico Fernando Diniz vira a chave para anunciar nesta segunda-feira (6), às 14h, a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

Se no Fluminense o cenário é de alegria pela conquista, o ambiente da seleção traz uma dose de preocupação, já que o Brasil não venceu na data Fifa de outubro - empatou com a Venezuela e perdeu para o Uruguai.

OS PROBLEMAS

Será a primeira convocação desde a lesão grave no joelho sofrida por Neymar. O atacante não estará na lista e tem previsão de recuperação de ao menos seis meses.

Diniz também não poderá contar com Casemiro, que, segundo o Manchester United, está fora por várias semanas após lesão muscular.

Há uma dúvida também em relação a Gabriel Jesus, que virou titular no ataque na concorrência com Richarlison, mas também se machucou pelo Arsenal, justamente após brilhar pela Liga dos Campeões.

QUANDO ELE FEZ A LISTA?

Por regulamento da Fifa, a lista já foi enviada no último dia 28, mas a CBF só vai realizar o evento agora, com as alterações necessárias, por causa da agenda do treinador e da entidade com a final da Libertadores.

Na semana anterior à final, os analistas de desempenho Thomaz Araújo e Bruno Baquete, além do fisiologista da seleção, Guilherme Passos, foram ao CT do Flu conversar com Diniz.

NOVA CHANCE PARA PAQUETÁ?

O anúncio de Diniz dará uma resposta atualizada a Lucas Paquetá. O meia foi tirado às pressas da primeira convocação, em agosto, por conta de suspeitas de participação com apostas.

Mas a investigação da Federação Inglesa se estendeu, o meia segue atuando normalmente no West Ham e é um dos destaques no time.

Agora, Diniz se vê precisando de soluções para esse setor, até pelas ausências de Casemiro e Neymar.

ARGENTINOS E MARACANÃ PELA FRENTE

Será a última convocação de Diniz para as Eliminatórias, já que o contrato dele com a CBF acaba em julho de 2024, por ocasião da Copa América.

O Brasil está em terceiro nas Eliminatórias e vai enfrentar a Colômbia no dia 16, em Barranquilla.

No dia 21, tem o jogo contra a Argentina, no Maracanã, quando Diniz viverá novamente o cenário de sábado: jogo em casa, contra argentinos.

Pelo menos contra o Boca já deu certo. Mas a seleção hermana é a atual campeã do mundo, está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e tem Lionel Messi, que ganhou a Bola de Ouro pela oitava vez. Serão os dois últimos jogos da seleção em 2023.