SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se os cenários são incertos para título e rebaixamento na Série A, a situação na Série B é ainda mais complexa envolvendo o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.

QUEM É QUE SOBE?

Dos 20 times participantes da segunda divisão, dez têm chance de subir ?e restam apenas três rodadas do torneio, que pega fogo em sua reta final.

A situação do Vitória é, de longe, a mais tranquila. Líder quase que de ponta a ponta da Série B, o clube treinado por Léo Condé tem o acesso 99,99% garantido (segundo a UFMG) e deve subir já na próxima semana. O foco, portanto, é o título.

Já o CRB vive situação oposta. O time de Daniel Paulista soma 50 pontos e precisa de uma combinação milagrosa de resultados para sonhar com a vaga na Série A.

A briga pelas quatro vagas reúne "medalhões", como Juventude, Atlético-GO e Sport. O trio, que jogou na elite nacional recentemente, completa o G4 ao lado do Vitória.

Há, no entanto, surpresas que aparecem coladas na zona de acesso. É o caso, por exemplo, dos paulistas Novorizontino, 5° colocado, e Mirassol, 7° lugar.

Criciúma, Guarani e Vila Nova são os outros postulantes por um lugar ao sol. Tradicionais, as equipes aparecem no "bolo" e seguem (muito) vivos na batalha. Os catarinenses, aliás, têm um jogo a menos em relação aos principais concorrentes e podem fisgar uma vaga no G4 em caso de vitória, nesta terça-feira (7), sobre o lanterna ABC.

*

O TOP 10 DA SÉRIE B

1° - Vitória: 66 pontos (35 jogos)

2° - Juventude: 60 pontos (35 jogos)

3° - Atlético-GO: 60 pontos (35 jogos)

4° - Sport: 59 pontos (35 jogos)

5° - Novorizontino: 57 pontos (35 jogos)

6° - Criciúma: 57 pontos (34 jogos)

7° - Mirassol: 57 pontos (35 jogos)

8° - Guarani: 56 pontos (35 jogos)

9° - Vila Nova: 55 pontos (35 jogos)

10° - CRB: 50 pontos (34 jogos)