SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes e o presidente Duilio Monteiro Alves fizeram um trato no Corinthians para evitar problemas no elenco nessa reta final de Campeonato Brasileiro.

O Corinthians tem nove jogadores com contrato até dezembro deste ano: Fábio Santos, Gil, Bruno Méndez, Cantillo, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Giuliano e Ruan Oliveira. Nenhum foi procurado para renovar.

O presidente Duilio gostaria de antecipar algumas situações para 2024, mesmo não seguindo como presidente no ano que vem. Duilio não será candidato à reeleição, ele apoia André Negão. O nome da oposição é Augusto Melo.

O técnico Mano Menezes foi contra. Ele entende que não pode haver tratamentos distintos. Se conversar com um sobre renovação e outro não, o impacto no dia a dia poderia ser relevante. Há pressão dos empresários dos atletas pelas definições.

A comissão técnica quer botar em prática o discurso de priorizar a permanência na Série A do Brasileiro, sem nenhum outro assunto em pauta nesse momento. As conversas de renovações ficam pra depois.

O Corinthians é o 13º, com 40 pontos, e está a cinco do Z4. Quando e se estiver livre de qualquer risco, será tempo de negociar e definir o elenco para o ano que vem.

A gente conversa alguns assuntos internamente, por isso não abordamos publicamente. Temos vários jogadores na situação do Renato [Augusto]. Se vamos tratar um de forma diferente, todos os outros vão ficar desestimulados. Decidimos, nós da parte técnica e direção, não adiantar nenhum assunto. Sabem que são importantes, do respeito, não é hora. Vamos deixar para quando for hora

Mano Menezes.

VEJA A SITUAÇÃO DE CADA ATLETA

Fábio Santos, 38 anos: o lateral-esquerdo deve se aposentar. O Corinthians, de qualquer forma, não renovaria o contrato.

Gil, 36 anos: o zagueiro cresceu na reta final da temporada e somou argumentos para a renovação. Há sondagens de outros times.

Renato Augusto, 35 anos: o meia tem situação indefinida. Tecnicamente, não há dúvidas sobre a importância dele. Fisicamente, porém, o atleta apresenta dificuldades e não consegue mais emplacar uma sequência. O estafe quer dois anos de contrato.

Paulinho, 35 anos: o meio-campista se recupera de cirurgia no joelho e vai renovar, no mínimo, pelo tempo suficiente para terminar o tratamento.

Giuliano, 33 anos: o meia alternou bons e maus momentos na temporada cresceu com Mano Menezes. O técnico é entusiasta da permanência.

Maycon, 26 anos: o volante está emprestado pelo Shakhtar Donetsk (UCR) até dezembro. O Corinthians tem prioridade de compra, mas não definiu um preço em contrato. Os ucranianos não querem novo empréstimo. Mano também quer sua renovação.

Cantillo, 29 anos: o volante colombiano será dispensado e já procura um time para 2024.

Bruno Méndez, 24 anos: o zagueiro uruguaio está nos planos do Corinthians, mas a negociação pela renovação é muito difícil. A tendência é não continuar.

Ruan Oliveira, 23 anos: o meia está emprestado pelo Metropolitano (SC) até dezembro. Titular com Vanderlei Luxemburgo, ele perdeu espaço com Mano Menezes e a compra é uma incógnita.

Canal do Corinthians

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.