SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta segunda-feira (6) que a seleção brasileira fará um amistoso com a Inglaterra em 23 de março de 2024. A partida será no Estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra).

O jogo será o primeiro compromisso da seleção brasileira na data Fifa de março de 2024. Nesta janela, o Brasil também enfrentará a Espanha.

Brasil e Inglaterra se enfrentaram pela última vez em 2017, em um empate sem gols.

Será o primeiro jogo da seleção inglesa contra uma equipe sul-americana em em seis anos.

O objetivo é sempre fechar jogos da seleção brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da seleção brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF