SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rodrigo Nestor, do São Paulo, realizou exames e teve diagnosticada uma lesão ligamentar no joelho. Ele passará por cirurgia e o tempo de recuperação é de cerca de quatro meses podendo chegar até a seis meses.

Nestor se lesionou em treino no último domingo (5) no CT da Barra Funda. Ele foi submetido a um exame de imagem e também passou por um especialista.

O diagnostico mostrou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e também detectou uma desinserção do menisco.

Nesta segunda-feira (6), o meia foi encaminhado ao especialista que confirmou a necessidade de intervenção cirúrgica. A data ainda não foi definida.

O UOL apurou que o tempo de recuperação da lesão sofrida por Nestor varia entre quatro e seis meses.