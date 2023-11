SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de conquistar a Libertadores no último final de semana, o Fluminense é mais um clube que garantiu vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que acontecerá nos Estados Unidos. O torneio terá 32 participantes e contará com 6 times sul-americanos.

A Fifa implementou um novo formato para o Mundial de Clubes. A partir de 2025, o torneio será realizado a cada quatro anos e terá 32 clubes (divididos em oito grupos com quatro equipes cada, e os dois melhores avançam às oitavas ?similar à Copa do Mundo).

Neste momento, 13 clubes já estão confirmados para o Super Mundial, incluindo Flamengo, Palmeiras, Real Madrid, entre outras equipes de todos os continentes.

Os times brasileiros e europeus classificados conseguiram a vaga após conquistarem seus respectivos campeonatos continentais, entre 2021 e 2023. Com base na Libertadores, por exemplo, o Palmeiras venceu em 2021, o Fla em 2022, e o Flu neste ano.

VEJA ABAIXO QUEM JÁ SE CLASSIFICOU E AS VAGAS RESTANTES:

Conmebol

- Palmeiras

- Flamengo

- Fluminense

- Campeão da Libertadores de 2024

- Melhor colocação via ranking

- Segunda melhor colocação via ranking

Uefa

- Chelsea

- Real Madrid

- Manchester City

- Campeão da Liga dos Campeões da Uefa de 2023/24

- Melhor colocação via ranking

- Segunda melhor colocação via ranking

- Terceira melhor colocação via ranking

- Quarta melhor colocação via ranking

- Quinta melhor colocação via ranking

- Sexta melhor colocação via ranking

- Sétima melhor colocação via ranking

- Oitava melhor colocação via ranking

Concacaf

- Monterrey

- Seattle Sounders

- León

- Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2024

AFC

- Al-Hilal

- Urawa Red Diamonds

- Campeão da Liga dos Campeões da AFC de 2023/24

- Melhor colocação via ranking

CAF

- Al Ahly

- Wydad Casablanca

Campeão da Liga dos Campeões da CAF de 2023/24

Melhor colocação via ranking

OFC

Melhor colocação via ranking

País-sede

Clube indicado pelo anfitrião (Estados Unidos)

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CONTINENTE

- AFC (Ásia): 4 vagas;

- CAF (África): 4 vagas;

- Concacaf (América do Norte, Central e Caribe): 4 vagas;

- Conmebol (América do Sul): 6 vagas;

- OFC (Oceania): 1 vaga;

- País-sede (EUA): 1 vaga;

- Uefa (Europa): 12 vagas.

Os critérios de classificação incluem os campeões continentais, bem como clubes selecionados via ranking (estes definidos somente em 2025). As vagas de ranking não podem ter mais de dois times por país.

E O MUNDIAL DESTE ANO?

O Mundial de 2023, que também terá a presença do Fluminense, seguirá com o formato antigo, com 7 clubes. A Arábia Saudita sediará o Mundial nesta temporada.

A edição deste ano contará com: Fluminense, Manchester City, Urawa Red Diamonds, Al Ahly, León, Auckland City e Al Ittihad. Os jogos acontecem entre 12 e 22 de dezembro.

Tags:

Palmeiras