SÃO PAULO, SP (UOLO/FOLHAPRESS) - O novo tropeço do Botafogo, desta vez com derrota diante do Vasco, queimou toda a gordura construída pelo ainda líder do Campeonato Brasileiro, que tem um aproveitamento de time rebaixado no returno.

FOGO APAGADO

O Botafogo chegou a liderar o torneio com 13 pontos de vantagem em relação ao 2° colocado. Essa foi a distância máxima aberta pelos cariocas em relação aos concorrentes em um fechamento de rodada. O fato ocorreu em agosto, entre a 18ª e a 19ª rodada.

Desde então, a campanha foi ladeira abaixo e a gordura acabou de vez nesta segunda-feira (06). O ainda líder, agora, soma os mesmos 59 pontos do Palmeiras ?que tem um jogo a mais na tabela. O Bragantino vem logo atrás, com 58 pontos e o mesmo número de jogos em relação à equipe de Lúcio Flávio.

O returno do Botafogo soma apenas 12 pontos e é digno de time rebaixado: apenas América-MG e Coritiba, lanternas do Brasileirã, fizeram uma segunda metade de torneio pior até o momento.

Os consecutivos tropeços e a pressão pelo título foram abordados pelo técnico Lúcio Flávio, que reforçou a insatisfação em relação à tabela e pediu uma retomada rápida por parte do elenco.

O Botafogo conseguiu impor uma distância boa e, agora, acabamos perdendo essa gordura. Ninguém está satisfeito, entendemos isso. Não podemos mais cometer os erros dos últimos jogos. Em relação ao resultado, não foi o que queríamos: não poderíamos ter saído atrás do placar contra o Vasco, isso geraria uma situação mais complicada. É retomar a partir de nesta quarta-feira (08). Vamos trabalhar muito em cima disso Lúcio Flávio em entrevista coletiva

VEJA COMO A VANTAGEM DO BOTAFOGO RUIU

18ª rodada: 13 pontos de vantagem

19ª rodada: 13 pontos de vantagem

20ª rodada: 11 pontos de vantagem

21ª rodada: 11 pontos de vantagem

22ª rodada: 10 pontos de vantagem

23ª rodada: 7 pontos de vantagem

24ª rodada: 7 pontos de vantagem

25ª rodada: 7 pontos de vantagem

26ª rodada: 9 pontos de vantagem

27ª rodada: 9 pontos de vantagem

28ª rodada: 7 pontos de vantagem

29ª rodada: 7 pontos de vantagem

30ª rodada: 6 pontos de vantagem

31ª rodada: 3 pontos de vantagem

32ª rodada: 0 ponto de vantagem