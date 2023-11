SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A convocação de Endrick para a seleção brasileira vai render mais um bônus financeiro ao Palmeiras. O time alviverde colocou em contrato uma compensação financeira caso ele fosse convocado para representar o país pelo time principal.

QUANTO O PALMEIRAS JÁ FATUROU COM ENDRICK?

O Real Madrid pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões na cotação atual) fixos ao Palmeiras, sendo a primeira parcela (17,5 milhões de euros) depositada em janeiro deste ano, e a outra em 2024 ?ano em que Endrick se apresentará ao novo clube.

A equipe merengue pode pagar mais 25 milhões de euros (R$ 130 milhões) em bônus por metas, tanto nesse período do jogador no Palmeiras, quanto no futebol espanhol. As metas são: jogos, jogos como titular, gols e convocações para a seleção brasileira.

A cada cinco gols de Endrick, o Palmeiras garante mais 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,1 milhões) na transferência. Diante a virada histórica contra o Botafogo, o jovem de 17 anos, alcançou a marca de dez gols em 2023, ativou o 'gatilho' e reverteu ao clube alviverde a quantia pela segunda vez ?totalizando mais de R$ 26 milhões.

A reportagem apurou que a convocação para a seleção brasileira rendeu ao Palmeiras mais 1,5 milhão de euros (R$ 7,8 milhões). Sendo assim, o clube alviverde já recebeu por Endrick aproximadamente R$ 124,8 milhões ?com a parcela fixa que receberá no ano que vem esse valor sobe para R$ 215 milhões.

A venda pode chegar a 60 milhões de euros (R$ 312 milhões), valor da multa rescisória do contrato do atacante. O clube alviverde tem direito a 70% da quantia, enquanto Endrick e sua família têm os outros 30%.

O clube não terá percentual de uma possível venda futura, apenas o mecanismo de solidariedade de formador.