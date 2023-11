SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Apesar do placar pouco elástico, o Arsenal massacrou o Sevilla no Emirates Stadium, venceu por 2 a 0, e encaminhou sua classificação na Liga dos Campeões, nesta quarta (8).

Gols: Com belo passe de Jorginho e cruzamento de Saka, Trossard abriu o placar aos 29 do primeiro tempo. O próprio Saka definiu a partida no segundo tempo, após driblar o zagueiro e finalizar de chapa no canto.

Com a vitória, os ingleses dispararam na liderança do Grupo B, somando 9 pontos (quatro a mais que PSV e Lens), enquanto o Sevilla caiu para a lanterna, com os mesmos dois pontos.

Arsenal e Sevilla voltam a jogar na Champions no dia 29 de novembro, pela 5ª rodada, mas antes disso ambos têm compromissos por seus respectivos campeonatos nacionais.