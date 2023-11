SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Braga por 3 a 0, com atuação de gala da dupla Vinicius Junior e Rodrygo no Santiago Bernabéu, e se classificou antecipadamente às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Brahim Diaz, Vinicius Jr e Rodrygo marcaram na partida. Os tentos saíram aos 26 minutos do primeiro tempo, e aos 13 e aos 15 da segunda etapa.

O terceiro gol, inclusive, foi uma pintura 100% brasileira, com assistência na medida de Vini e cavadinha do Rayo. Rodrygo também deu o passe do gol que abriu o placar.

O goleiro Lunin defendeu um pênalti logo no início, quando o placar ainda estava zerado. Ele virou um herói improvável da partida, já que estava na reserva e começou jogando porque Kepa sentiu uma lesão no aquecimento.

O Real se isolou na liderança do Grupo C, com 12 pontos. Já o Braga continua com três e aparece em terceiro, a quatro de distância do Napoli, e com dois de vantagem para o lanterna Union Berlin.

As duas equipes voltam a campo pela Champions em 29 de novembro. O Real enfrenta o Napoli, novamente no Bernabéu, enquanto o Braga recebe o Union Berlin.