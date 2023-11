SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogos desta quarta-feira (08) incendiaram a briga no topo da tabela, e o Campeonato Brasileiro pode ver a distância do líder para o sexto colocado ficar em apenas três pontos no fim da 33ª rodada, a depender dos resultados desta quinta-feira (9)

Red Bull Bragantino e Palmeiras tinham a chance de dormir na liderança, mas perderam seus jogos e seguem atrás do Botafogo. O Massa Bruta foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, com gol no fim, e estacionou nos 58 pontos, enquanto o time alviverde se viu dominado, perdeu por 3 a 0 para o Flamengo e segue com 59.

O clube alvinegro, com 59 pontos, pode voltar a abrir vantagem na ponta com o confronto desta quinta-feira (9), contra o Grêmio. O time comandado por Lúcio Flávio tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas leva a melhor no número de vitórias.

O duelo do líder, no entanto, é contra um Grêmio que pode assumir a segunda posição em caso de vitória. Neste caso, o time tricolor gaúcho igualaria Botafogo e Palmeiras com 59 pontos, mas ficaria na frente dos paulistas por número de vitórias e atrás dos cariocas por saldo de gols.

A vitória do Flamengo no Maracanã também colocou de vez a equipe na briga. O clube rubro-negro triunfou no confronto de "seis pontos" contra o Alviverde, foi a 56 e se firmou como candidato a levantar a taça no final.

Além disso, o Atlético-MG corre por fora e pode colar no pelotão da frente. O time mineiro tem 53 pontos e se vê em posição de ficar somente a três de distância do líder se bater o Corinthians, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena.

De qualquer forma, o Botafogo seguirá com um jogo a menos após o término desta rodada. Bragantino e Flamengo também estão com uma partida de desvantagem, o que pode embolar ainda mais a situação na tabela.

COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO

Botafogo: 59 pontos - 31 jogos (joga nesta quinta-feira (09))

Palmeiras: 59 pontos - 33 jogos

Red Bull Bragantino: 58 pontos - 32 jogos

Grêmio: 56 pontos - 32 jogos (joga nesta quinta-feira (09))

Flamengo: 56 pontos - 32 jogos

Atlético-MG: 53 pontos - 32 jogos (joga nesta quinta-feira (09))

COMO PODE FICAR

Botafogo: 59 pontos - 32 jogos

Grêmio: 59 pontos - 33 jogos (se vencer o Botafogo)

Palmeiras: 59 pontos - 33 jogos

Red Bull Bragantino: 58 pontos - 32 jogos

Atlético-MG: 56 pontos - 33 jogos (se vencer o Corinthians)

Flamengo: 56 pontos - 32 jogos