PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luís Suárez é a principal arma do Grêmio na temporada, mas tudo esteve ameaçado pelo calendário. O acúmulo de competições atrapalhou o craque uruguaio no começo do ano. Após ficar só com o Brasileiro pela frente, o time gaúcho conseguiu o melhor de seu centroavante, que está entre os principais jogadores do torneio.

O QUE ACONTECEU

A partida contra o Botafogo, nesta quinta-feira (9), será o jogo de número 49 de Suárez no ano.

Restarão, então, cinco compromissos para o Grêmio em 2023. Se Luisito disputar todos eles, chegará a 54 jogos e tornará 2023 a temporada em que mais atuou em sua carreira.

Suárez tem 36 anos e sofreu com o acúmulo de partidas do futebol brasileiro, tanto que pensou em antecipar sua aposentadoria ou mesmo se transferir ao Inter Miami, dos Estados Unidos, em razão de uma artrose no joelho direito.

A falta de tempo entre os compromissos do início da temporada atrapalhavam a recuperação e ampliavam as dores do jogador.

Suárez precisava ser preservado de alguns deslocamentos para partidas fora de casa e sofria quando tinha que atuar repetidamente.

A decisão de permanecer jogando no Grêmio veio perto do ápice do desgaste, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Até o 'jogo do fico' de Suárez, em 26 de julho, o Grêmio tinha disputado 15 partidas do Brasileirão, oito pela Copa do Brasil, 15 pelo Estadual e mais a Recopa Gaúcha, um total de 39 jogos. Suárez esteve em campo em 31 deles.

CALENDÁRIO ALIVIA, RELEVÂNCIA AUMENTA

Suárez se tornou relevante desde antes de entrar em campo pelo Tricolor, mas o alívio no calendário o ajudou a permanecer atuando.

No auge do acúmulo de partidas, ele precisou ser substituído em todos os jogos que atuou. Em outros foi preservado, sempre alegando dores no joelho.

Ele tinha quatro gols e três assistências no Brasileiro neste período.

Após decidir pela permanência, ele esteve em campo em 17 dos 19 compromissos que o Grêmio disputou.

Sem tantas partidas e com tempo de recuperação para o quadro clínico, ele marcou mais sete gols e deu sete assistências.

NÚMEROS IMPRESSIONANTES

Luís Suárez disputou 27 jogos no Brasileiro, marcando 11 gols e dando 10 assistências. Com 21 participações diretas, ele é responsável por 40% dos gols do Grêmio no campeonato.

Na temporada, Suárez fez 23 gols e deu 16 assistências. Responsável por 39 (feitos por ele ou com passes) dos 96 gols marcados pelo Grêmio, o 'Pistolero' mantém a média de presença em 40% das vezes que o Tricolor balançou as redes em 2023.