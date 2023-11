SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias falou, ao Bola da Vez, programa da ESPN, sobre uma possível despedida de Marta nas Olimpíadas de Paris 2024. A entrevista vai ao ar no sábado (11), às 22h (de Brasília).

O QUE ACONTECEU

Arthur Elias destacou que Marta "nunca foi convocada pelo nome dela" e que "ela sabe que precisa trabalhar como todas as outras" para estar na lista de Paris 2024.

O comandante acredita que Marta merece se despedir da seleção com um resultado melhor do que o da última Copa do Mundo. Na ocasião, o Brasil, então comandado por Pia Sundhage, caiu na fase de grupos.

nesta sexta-feira (10), o treinador anuncia a lista de convocadas para três amistosos realizados no Brasil.

O QUE DISSE ARTHUR ELIAS

Marta nas Olimpíadas: "Acho que quem vai dar essa oportunidade não sou eu, é a própria Marta. A minha confiança é de 100% que ela vai fazer o que sempre fez: merecer estar na seleção. A Marta nunca, desde os 16 anos até a Copa, ela nunca foi convocada pelo nome dela, ela sempre esteve nas melhores equipes mundiais, sempre sendo protagonista das equipes - como ela é agora. E ela sabe que precisa trabalhar como todas as outras para estar lá".

Despedida da seleção: "Eu concordo que seria muito mais bonito a Marta se despedir da Seleção com um resultado muito acima do que teve na Copa do Mundo e, se a gente for merecedor, então que venha um resultado que ela ainda não tenha tido pela Seleção".