SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Richarlison, do Tottenham, desabafou nas redes sociais após passar por uma cirurgia para corrigir um problema crônico na região do púbis.

O jogador afirmou que lida com o problema desde o começo do ano e que as "dores foram se tornando insuportáveis, foram minando o meu desempenho e a minha alegria de estar em campo".

Ele projetou "dias complicados" pela frente e destacou que "não era justo que eu continuasse deixando a minha saúde em segundo plano".

Ele também agradeceu à equipe médica pelo cuidado e aos fãs pelas mensagens de apoio.

Richarlison não foi convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogador reconheceu que não está em sua melhor forma e que entende a escolha de Diniz.

O QUE DISSE RICHARLISON

Motivo da cirurgia: "Desde o início do ano sofro com dores que foram se tornando insuportáveis, que foram minando o meu desempenho e a minha alegria de estar em campo. Por isso, há alguns dias decidi que era hora de cuidar da minha saúde, me recuperar e voltar a ter condições físicas de ter novamente o meu melhor desempenho e, principalmente, de poder viver sem as dores que vinha sentindo".

Priorizar a saúde: "Sei que serão dias complicados sem poder fazer o que mais gosto na vida, mas não era justo comigo mesmo, com meu clube e com a seleção que eu continuasse deixando a minha saúde em segundo plano. Muito em breve estarei de volta".