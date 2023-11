SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A queda do América-MG para a Série B do Campeonato Brasileiro, consumada nesta quarta-feira (8) após derrota para o Coritiba, resultou em recordes amargos para Nino Paraíba e Henrique Almeida.

OS "REIS" DA QUEDA

O lateral-direito e o atacante tornaram-se os jogadores que mais vezes estiveram em times que caíram para a Série B na história dos pontos corridos ?o sistema passou a vigorar em 2003.

Os dois não fazem mais parte do elenco, mas defenderam o América-MG no torneio. Nino era acionado antes de ser afastado por esquema de apostas, enquanto o atacante partiu para o Vila Nova no meio do ano.

Com o 7° rebaixamento nas carreiras, Nino e Henrique Almeida ultrapassaram Rafael Moura, que até então era o dono do amargo posto. O ex-atacante caiu pela última vez com o Goiás, em 2020, e se aposentou no ano passado.

O ranking ainda tem outras figurinhas carimbadas do futebol nacional, como o ex-lateral-direito Edilson e o goleiro Wilson.

Veja ranking e detalhes

Nino Paraíba - 7 rebaixamentos

2010: Vitória

2014: Vitória

2015: Avaí

2017: Ponte Preta

2021: Bahia

2022: Ceará

2023: América-MG

Henrique Almeida - 7 rebaixamentos

2010: Vitória

2012: Sport

2014: Bahia

2017: Coritiba

2019: Chapecoense

2021: Chapecoense

2023: América-MG

Rafael Moura - 6 rebaixamentos

2004: Vitória

2005: Paysandu

2010: Goiás

2016: Figueirense

2018: América-MG

2020: Goiás

Edílson - 5 rebaixamentos

2005: Atlético-MG

2011: Athletico-PR

2014: Botafogo

2019: Cruzeiro

2020: Goiás

Wilson - 5 rebaixamentos

2008: Figueirense

2010: Figueirense

2014: Vitória

2017: Coritiba

2020: Coritiba