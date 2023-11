SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Goiás por 1 a 0, nesta quinta-feira (9), no estádio da Serrinha, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Furch. Apesar de ter oscilado, o time de São Paulo respira melhor e se afasta da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo: O Santos decepcionou com desempenho muito abaixo do esperado e viu o Goiás ficar mais próximo de abrir o placar. Com o meio-campo pesado e sem dinâmica, o Peixe mal conseguiu construir jogadas e apostou em lançamentos cedo. João Paulo evitou o pior com bonitas defesas.

Segundo tempo: A segunda etapa foi marcada por um jogo aberto, mas as equipes pareciam confortáveis com o resultado. Ficou lá e cá, com chances para os dois lados. No final, Furch abriu o placar e selou a vitória do Peixe.

Com o resultado, o Santos vai a 13º lugar, com 41 pontos. O Goiás segue em 18º, com 35.

O Santos volta a campo já neste domingo, em clássico contra o São Paulo, às 18h30, na Vila Belmiro. O Goiás, no mesmo dia, enfrentará o Atlético-MG, na Arena MRV, também às 18h30.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (João Magno); Raphael Guzzo (Aleson), Morelli e Guilherme Marques (Diego); Allano (Vinicius), Matheus Babi e Anderson Oliveira (Palacios). T.: Armando Evangelista.

SANTOS

João Paulo, Messias, Tomás Rincón e Joaquim; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas (Furch), Nonato (Lucas Lima) e Kevyson (Inocêncio); Silvera (Mendoza) e Marcos Leonardo (Jair). T.: Marcelo Fernandes.