SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com um a mais em boa parte do jogo, o Cuiabá venceu por 3 a 0 na Arena Fonte Nova nesta quinta-feira (9) e manteve o Bahia em situação complicada no Campeonato Brasileiro. O resultado causou a ira dos torcedores baianos, que vaiaram o time e bateram boca com os jogadores no apito final.

Gols: Deyverson inaugurou o marcador e chegou ao seu 11º gol na competição, enquanto Isidro Pitta e Ronald fecharam o placar.

Com a dura derrota, o Bahia permaneceu em 15º, com 37 pontos ?mesma pontuação de Cruzeiro (16º) e Vasco (17º), que ainda não jogaram na rodada e vão duelar entre si no dia 22.

Já o Cuiabá subiu para 44 pontos e deixou o Z4 para trás, praticamente se salvando de uma possível queda.