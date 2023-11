SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez anotou três gols em 18 minutos, comandou a vitória de virada sobre o Botafogo e fez o Grêmio se credenciar de vez na briga pelo título do Brasileirão. Além, claro, de reviver o sonho de sua permanência para 2024.

O técnico Renato Portaluppi destacou que não ficou surpreso com a atuação do "jogador de Copa do Mundo". O uruguaio de 36 anos, que participou de quatro Copas, chegou ao 26º gol no ano, e foi exaltado pelo treinador.

[A atuação de] Suárez não me surpreende em nada. Jogador diferenciado como ele, está acostumado a fazer isso, é bonito ver ele jogar. É jogador de Copa do Mundo, que faz exatamente pela experiência e pela categoria dele aquilo que vivo pedindo para meus jogadores, de ter tranquilidade na hora de definir. Renato Portaluppi, em coletiva

Suárez chamou a responsabilidade quando o Botafogo vencia por 3 a 1 no segundo tempo. Ele fez um hat-trick pela segunda vez com a camisa do clube, relembrando o show que deu em sua primeira partida no futebol brasileiro, contra o São Luis, na Recopa Gaúcha.

Vice-campeão da Série B do ano passado, o time tricolor gaúcho agora colou no líder Botafogo e esquentou ainda mais a briga na ponta da tabela. A equipe chegou aos mesmos 59 pontos do Alvinegro carioca, mas fica atrás no saldo de gols (23 a 8) ?enquanto leva a melhor sobre o Palmeiras no número de vitórias (18 a 17).

A possibilidade de título se tornou a esperança também para a permanência do atacante para 2024. Apesar de ter contrato com o Grêmio até o final do ano que vem, Suárez já indicou que deve sair na próxima janela de transferências, e Renato frisou que o "milagre" só depende do jogador.

Todo mundo quer que ele fique, a decisão é dele. Ele tomou uma decisão lá atrás, só um milagre para ele ficar no Grêmio, e só ele pode fazer, ninguém mais. Ele tem compromisso com clube lá fora, tem acordo com o presidente. Eu não posso decidir, o clube a torcida não podem. A única pessoa, se é que pode ainda mudar, é ele mesmo. Esse milagre só pode partir dele.Renato

Suárez se tornou um algoz do Botafogo, mas poderia não ter jogado se o jogo fosse no Nilton Santos devido ao gramado sintético. A partida foi disputada em São Januário porque o estádio do Botafogo recebeu o show da banda RBD. "Ele não gosta, não pode jogar em gramado sintético. Se fosse no Nilton Santos, o Suárez dificilmente jogaria por ser sintético", afirmou o comandante do Grêmio.

SUÁREZ FICA?

Suárez desconversou sobre seu futuro, preferindo pedir foco ao time na reta final. Ele afirmou que quer ajudar o time a "conseguir grandes coisas" até o final da temporada.

Desfrutar o momento, o dia a dia. Suárez agora está jogando para o Grêmio, estou fazendo melhor trabalho, ajudar a conseguir grande coisas, é assim até o final.Luis Suárez

O Pistolero também agradeceu ao reconhecimento recebido no futebol brasileiro. Ele foi aplaudido até por torcedores do Botafogo ao ser substituído e disse que está "desfrutando o momento".

OS PRÓXIMOS JOGOS DO GRÊMIO

Corinthians (casa)

Atlético-MG (fora)

Goiás (casa)

Vasco (casa)

Fluminense (fora)